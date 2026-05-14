SGM Äpfingen/Baltringen schreibt Pokalgeschichte

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Heute, 17:00 Uhr SG Aepfingen / Baltringen SG Aepfingen SGM Ummendorf/Fischbach SGM Ummendorf/Fischbach 2 0 Abpfiff + Video



Die Tore erzielten Niklas Ruf in der 39. Minute und Fabian Bogenrieder in der Nachspielzeit. Während Äpfingen/Baltringen den Pokalgewinn feiern durfte, blieb bei Ummendorf/Fischbach die Enttäuschung über ein verpasstes Happy-End einer starken Saison.



– Foto: Matthias Kloos

Wiest: „Das wäre die Krönung gewesen“ Trainer Stefan Wiest fand nach der Niederlage klare Worte. „Ein sehr bitterer Tag. Wir wollten das Ding. Aber nach den zwei schweren Verletzungen war uns klar das wir einen guten Tag brauchen und den haben wir leider nicht gehabt.“ Seine Mannschaft habe nicht wie gewohnt ins Spiel gefunden. „Es war halt so ein einschläferndes Spiel. Sie stehen halt tief auf dem kleinen Platz, das war schon clever. Es war so ein Geduldsspiel.“ Für Ummendorf/Fischbach wäre der Pokalsieg ein besonderer Abschluss gewesen, nachdem in der Liga der FC Mengen den Titel geholt hatte. Wiest sagte: „Das wäre die Krönung gewesen, das haben wir halt einfach verpasst, das muss man klar sagen.“ Zugleich verwies er auf die verbleibenden Aufgaben in der Liga, auch bezüglich der möglichen Relegation: „Das haben wir auch noch drin. Aber heute ist schon eine Enttäuschung da und ab Morgen geht es wieder vorwärts.“





Die Enttäuschung bei der SGM Ummendorf/Fiscbach war groß. – Foto: Matthias Kloos

Müller: „Es ist unglaublich“ Auf der anderen Seite suchte Stefan Müller nach Worten für den nächsten außergewöhnlichen Erfolg seiner Mannschaft. „Ich weiß nicht was ich dazu sagen soll. Es ist unglaublich das wir das Ding hier gezogen haben. Die Mannschaft hat 90 Minuten brutal gekämpft.“ Er räumte ein, dass Ummendorf/Fischbach zunächst besser im Spiel gewesen sei. „Am Anfang hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten, das Spiel reinzufinden. Da war Ummendorf schon die bessere Mannschaft in der ersten halben Stunde.“ Danach habe seine Mannschaft jedoch genau jene Eigenschaften gezeigt, die sie durch diese Rückrunde tragen. „Aber wir haben es dann wirklich mit Leidenschaft auch wegverteidigt. Auch ein überragender Torwart heute und überragende Innenverteidiger, die alles weggehauen haben nach den langen Bällen von Ummendorf.“ Der Pokalsieg ist für Müller Ausdruck einer außergewöhnlichen Entwicklung. „Die Rückrunde kann ich nicht in Worten beschreiben, das ist brutal was wir da abgeliefert haben.“ Besonders hob er den Zusammenhalt hervor: „Die Jungs haben das auf dem Platz gewonnen. Obwohl im Winter klar war, dass ich als Trainer zur neuen Saison nicht mehr da bin. Wie wir dann trotzdem zusammengestanden sind und zusammengehalten haben.“





– Foto: Matthias Kloos

Der Blick geht sofort weiter Lange Zeit zum Ausruhen bleibt Äpfingen/Baltringen nicht. Schon am Sonntag steht in der Kreisliga A2 das Spitzenspiel gegen die SGM Muttensweiler/Hochdorf an. Müller zeigte sich entsprechend entschlossen: „Ja den Abend werde ich heute genießen und wir holen uns am Sonntag definitiv den ersten Platz“. Auch Martin Steiner, der erneut Teil eine außergewöhnlichen Mannschaftsleistung war, ordnete den Erfolg historisch ein. Ich glaube, wir haben Geschichte geschrieben, das haben uns auch 10 Leute von unseren alten Fans gesagt. Wir haben die ganze Zeit gekämpft und Ummendorf ist dann doch relativ wenig eingefallen. Am Ende hatten wir auch vielleicht noch das Quäntchen Glück.“ Steiner verwies zudem auf den besonderen Lauf der vergangenen Wochen. Beim 4:3 gegen die SGM Warthausen/Birkenhard hatte er als Abwehrspieler mit einem lupenreinen Hattrick nach 1:3-Rückstand entscheidenden Anteil am Sieg. „Das war geil, da werden ich nie wieder schaffen. Das war ein brutales Spiel, vor allem in 12 Minuten drei Tore und zwei Elfmeter. Aber auch geil, weil wir durch das Spiel auch das Momentum für jetzt aufgebaut haben, um den Pokal zu gewinnen und vielleicht auch jetzt um noch auf die Meisterschaft zu schauen“.





– Foto: Matthias Kloos

Meisterschaft bleibt im Blick Die SGM Äpfingen/Baltringen ist in der Liga seit acht Spielen ungeschlagen und hat nun auch den Pokal gewonnen. Am Sonntag kann sie gegen Tabellenführer Muttensweiler/Hochdorf mit einem Sieg selbst an die Spitze springen. Steiner sagt: „Die ist auf jeden Fall drin. Einfach geile Wochen zur Zeit. Einfach mit dem geilen Zusammenhalt, vor allem im Team.“ Auch Ausfälle konnten den Lauf zuletzt nicht bremsen. „Wir hatten jetzt auch brutale Ausfälle in den letzten Woche. Aber jeder hängt sich rein, auch die A-Jugendspieler, die jetzt aufrücken und nachziehen.“ Zum Spiel am Sonntag gegen Muttensweiler sagte er noch: „Ich hoffe, dass wir nicht zu lange feiern heute und die nächsten Tage, dass wir das Spiel am Sonntag noch ziehen können. Dann machen wir da oben das Titelrennen noch mal spannend. Das auch keiner gedacht, dass wir da noch mal eingreifen können.“ Nach diesem Finale ist sicher: Äpfingen/Baltringen hat sich nicht nur den Pokal geholt, sondern auch das Selbstverständnis einer Mannschaft, die in dieser Saison noch mehr erreichen kann.



