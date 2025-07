SGM Äpfingen/Baltringen: "Die Qualität ist sehr gut"

Trotz Verletzungspech zum starken Saisonfinish

Die abgelaufene Saison 2024/2025 verlief für die SGM Äpfingen/Baltringen alles andere als geradlinig. Trainer Stefan Müller blickt differenziert zurück: „Unser Saisonziel war oben mitzuspielen, das Ziel haben wir nicht erreicht – auch aufgrund einer schlechten Vorrunde.“ Nach der Hinserie stand das Team nur auf Rang sieben, was Müller vor allem auf eine außergewöhnliche Verletzungsmisere zurückführt: „Von September bis zur Winterpause hatte ich durchschnittlich nur zwölf Spieler im Training – darunter viele Ausfälle von Stammspielern. Da waren wir schlicht nicht konkurrenzfähig.“

Doch die Mannschaft zeigte Charakter. In der Winterpause besserte sich die personelle Situation, und die Reaktion auf dem Platz ließ nicht lange auf sich warten: „Wir haben uns trotz oder gerade wegen des enttäuschenden siebten Platzes zur Halbzeit viel für 2025 vorgenommen. Mit der Rückrunde bin ich dann sehr zufrieden.“ Die Bilanz spricht für sich: Platz zwei in der Rückrundentabelle und insgesamt Rang drei am Saisonende. Noch beeindruckender: „Wenn man nur das Jahr 2025 nimmt, hatten wir den besten Punkteschnitt aller Teams.“

Intensität, Konkurrenzkampf, Mentalität

Für Trainer Müller beginnt die neue Saison mit einer vielversprechenden Vorbereitung. Zwar gibt es keine spektakulären Highlights im Kalender, doch das Niveau im Trainingsalltag stimmt ihn optimistisch: „Wir haben aktuell einen Kader von 24 Spielern in der ersten Mannschaft, eine gute Altersstruktur mit jungen hungrigen und erfahrenen Spielern. Die Qualität – vor allem in der Breite – ist sehr gut.“

Schon in den ersten Einheiten und Testspielen sei der Konkurrenzkampf spürbar: „Jeder gibt Gas, die Intensität ist hoch, jeder will am ersten Spieltag in der Startelf stehen. Für mich ist aktuell jedes Training und Testspiel ein Highlight.“

Kollektiv statt Einzelspieler

In der Bewertung der spielerischen Entwicklung bleibt Müller seinem Ansatz treu. Einzelne Spieler hebt er nicht hervor – vielmehr sieht er die Stärke des Teams im Gesamtbild: „Für mich zählt immer nur die gesamte Mannschaft.“ Gerade die Entwicklung im Jahr 2025 stimme ihn sehr positiv für die Zukunft.

Klares Ziel



Das Saisonziel für die neue Runde ist ambitioniert, aber realistisch: „Wir haben wieder das Ziel, oben mitzuspielen.“ Die Vorzeichen stehen nicht schlecht, doch Müller warnt vor der Konkurrenz. Vor allem die Absteiger aus der Bezirksliga machen die Liga 2025/26 aus seiner Sicht noch stärker als im Vorjahr: „Mit Warthausen, Muttensweiler und Schemmerhofen kommen keine ‚normalen‘ Absteiger. In einer regulären Bezirksliga-Saison wären alle drei wohl nicht abgestiegen.“

Trotzdem zeigt sich der Coach kämpferisch: „Ich bin überzeugt davon, dass wir mit unserer Mannschaft um den Aufstieg mitspielen können. Natürlich muss bei uns alles passen. Wir brauchen hohe Trainingsbeteiligung, müssen in jedem Spiel ans Limit gehen und konstant gute Leistungen abrufen. Dann bin ich zuversichtlich, dass es eine großartige Saison werden kann.“

Breiter Kader, gezielte Verstärkungen

Personell hat sich die SGM Äpfingen/Baltringen für die neue Saison gezielt verstärkt. Gleich fünf externe Neuzugänge stoßen zum Team: Fabian Bogenrieder (SV Reinstetten), David Egle (SV Mietingen), Julian Eiberle (Olympia Laupheim), Emre Demirezen (Türkspor Biberach) sowie Aaron Glaser aus der eigenen A-Jugend. Im Trainerteam ersetzt Christoph Laupheimer den bisherigen Torwarttrainer Markus Ruf.

Verluste im Kader selbst gab es ansonsten keine zu verzeichnen – ein wichtiger Stabilitätsfaktor für eine Mannschaft, die ohnehin eingespielt ist.

Relegation als emotionale Bühne

In der Diskussion um den Relegationsmodus hat Stefan Müller eine klare Meinung: „Unbedingt beibehalten.“ Für ihn steht fest, dass die Entscheidungsspiele eine emotionale Bühne bieten, die dem Amateurfußball guttut: „Das ist für jeden Amateurfußballer ein Highlight in seiner Laufbahn.“ Auch die vielzitierte Belastungsproblematik sieht er gelassen: „Man spielt nicht jede Saison Relegation – das ist meistens eine einmalige Sache.“

Der Weg ist geebnet

Nach einer Saison mit Rückschlägen und starkem Comeback blickt die SGM Äpfingen/Baltringen voller Zuversicht nach vorn. Mit einem stabilen Kader, klarer Zielsetzung und der richtigen Einstellung ist das Team bereit, in der neuen Spielzeit einen ernsthaften Angriff auf die Tabellenspitze zu starten .