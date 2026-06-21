SGM Äpfingen/Baltringen: "Bezirksliga wir kommen"

– Foto: Matthias Kloos

Die SGM Äpfingen/Baltringen hat ihre außergewöhnliche Saison mit dem Aufstieg in die Bezirksliga Oberschwaben abgeschlossen. In der Wiederholung des Relegationsfinales setzte sich die Mannschaft am gestrigen Samstag mit 3:1 gegen den SV Burgrieden durch. Bereits am Freitagabend hatte es dieses Duell gegeben, doch das erste Finale wurde wegen eines Gewitters beim Stand von 1:1 nach 90 Minuten kurz vor der Verlängerung abgebrochen. Einen Tag später musste die Entscheidung also neu fallen.

Für die Spielgemeinschaft ist der Erfolg von besonderer Bedeutung. Äpfingen/Baltringen steigt als SGM erstmals in die Bezirksliga auf. Äpfingen war zuletzt in der Saison 2016/2017 in dieser Spielklasse vertreten, der SV Baltringen in der Saison 2022/2023. Nach dem Gewinn des Bezirkspokals ist der Aufstieg der zweite große Erfolg dieser Saison, im 100-jährigen Vereinsjubiläum des SV Äpfingen

Trotz des knapp verpassten direkten Meistertitels fällt die Bewertung der Saison eindeutig aus. Die SGM hatte sich über die Relegation die Chance auf den Aufstieg erarbeitet und nutzte sie schließlich im zweiten Anlauf. Bischoff sprach von einer besonderen Mannschaft: „Eine gigantische Saison. Die Jungs wollen immer und haben immer Training immer alles gegeben, auch jetzt heute. Einfach eine geile Mannschaft. Ich hoffe, dass nehmen wir für nächstes Jahr in die Bezirksliga mit. Bezirksliga wir kommen.“

Abteilungsleiter Manfred Bischoff ordnete gegenüber FuPa den Erfolg nach dem Schlusspfiff mit Erleichterung ein: „Leider haben sie es spannender gemacht, als ich es gebraucht hätte. Einfach die Chancen machen die wir hatten, dann wäre das früher entschieden gewesen. So fühlt sich auch gut an, ist echt cool. Der Puls ist jetzt auch wieder runter.“

Bogenrieder trifft doppelt

Eine zentrale Rolle im Relegationsfinale spielte Fabian Bogenrieder, der beim 3:1 zwei Tore erzielte. Für ihn war der Erfolg auch wegen der besonderen Umstände des Wochenendes bemerkenswert. Erst der Abbruch am Freitag, dann die Wiederholung am Samstag, dazu die körperliche Belastung. „Es ist Gigantisch. Also nach dem Spiel gestern 90 Minuten in den Füßen, heute nochmal 90 Minuten gespielt. Die ganze Mannschaf hat alles gegeben. Gestern war es schon brutal Kräftezehrend, heute nochmal bei dem extremen Wetter. Aber letzten Endes einfach verdient. Wir haben mehr vor dem Spiel gehabt und die meiste Zeit Spiel gemacht.“

Bogenrieder verwies dabei nicht nur auf seine eigenen Treffer und seinen persönlichen Lauf in den letzten Wochen, sondern auf die gesamte offensive Qualität der Mannschaft. „Ganz klar, das kommt aus der Mannschaft raus. Wir spielen da überragenden Offensivfußball, dass da die Tore fallen ist logisch.“ Zugleich würdigte er den Gegner, der in beiden Finalspielen hohe Widerstandskraft zeigte. "Was Burgrieden schon gestern läuferisch geleistet hat und jetzt heute nochmal. Wirklich Kompliment, was sie da gelaufen sind. Sie haben sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben und haben dann wirklich noch den Anschlusstreffer gemacht. Wir haben am Ende doch ein bisschen mehr Glück gehabt.“

Feiern in Sulmetingen, Äpfingen und auf Mallorca

Nach dem Spiel feierte die Mannschaft zunächst ausgelassen auf dem Sportgelände in Sulmetingen. Danach ging es in der Turnhalle Äpfingen beim Weinfest und beim Public Viewing mit dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft weiter. Am Sonntag ist ein Korso durch Äpfingen und Baltringen vorgesehen, bevor die Mannschaft am Montagabend für einige Tage nach Mallorca fliegt. Bogenrieder gab dann den Partybefehl: „Jetzt feiern wir erstmal mit den Fans das ganze Wochenende durch.“

Für Trainer Stefan Müller war der Aufstieg zugleich der Abschluss seiner Zeit bei der SGM. Er verlässt die Mannschaft nach einer Saison, die mit Pokalsieg und Aufstieg endete. „In meinem Fußballerleben, sowohl als Spieler als auch als Trainer, ist es schon das Größte was ich erlebt habe. Ich bin mal Meister geworden mit einer anderen Mannschaft, aber jetzt das Double ist schon richtig krass. Aber wirklich auch Respekt vor Burgrieden, die haben in den zwei Spielen alles rausgehauen. Brutal gekämpft, defensiv super gestanden, wir haben uns sehr schwer getan. Das haben sie echt Mega gemacht in beiden Spielen.“

Bei den Feierlichkeiten wird Müller am Wochenende voll dabei sein, aber nach Mallorca geht er dagegen nicht mit.



Sportlich richtet sich der Blick der SGM bereits auch auf die neue Saison. Laut Abteilungsleiter Manfred Bischoff bleibt die Mannschaft nach aktuellem Stand zusammen. An der Seitenlinie übernimmt dann Arndt Schlichtig als Trainer. Nach dem Double aus Bezirkspokal und Aufstieg beginnt für Äpfingen/Baltringen damit ein neuer Abschnitt in der Bezirksliga Oberschwaben.