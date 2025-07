SGM Achberg/Nrv/HGW unterliegt im ersten Test deutlich

Die frisch zusammengefügte Spielgemeinschaft der Vereine SV Achberg, SV Neuravensburg und TSV Hergensweiler empfängt am Samstagnachmittag aus dem wunderschönen Ländle den FC Viktoria Bregenz auf der Sportanlage in Neuravensburg. Pünktlich um 17:00 Uhr startet der Unparteiische Erwin Hutschneider aus Neukirch die Partie.

Die Partie startet sehr schnell. Bereits in der 1. Spielminute die ersten beiden Abschlüsse für Bregenz. Schupp pariert den ersten Ball souverän. Beim darauffolgenden Eckball ist er chancenlos. Somit stehts 0:1. Bregenz drängt die Spielgemeinschaft in die eigene Hälfte und taucht immer häufiger gefährlich vor dem Tor der Spielgemeinschaft auf. Schupp hat gewaltig was zu tun in der brütenden Mittagshitze von Neuravensburg. In der 11. Spielminute das 0:2 für Bregenz, aus 16 Metern zieht die Nummer 11 ab und verwandelt. Und es geht genauso weiter. Egal wie das heute hier ausgeht, der Torhüter der Spielgemeinschaft Schupp hat sich heute mehr als nur 1 Bier nach Feierabend verdient. Immer und immer wieder. Nach 20 Minuten kann sieäch die SGM mal befreien und startet einen Konter, der knapp am Pfosten vorbei streift. Die SGM kommt nun auch vermehrt zu Abschlüssen. Durch einen Konter in der 31. Spielminute erhöht Bregenz auf 0:3. Kurz vor der Pause ein Lebenszeichen der Spielgemeinschaft, Anschlusstreffer in der 43. Minute zum 1:3. So ist auch der Halbzeitstand. Nach der Pause macht Bregenz da weiter wo sie aufgehört haben, allerdings kann die Heimmanschaft immer wieder Nadelstiche setzen. In der 64. Minute nimmt sich Bregenz die Partie doch wieder richtig an und erhöht auf 1:4. Spielminute 85. gibt's noch einen Freistoß aus 16 Metern für die Gäste aus Bregenz, der direkt reingeht zum 1:5.