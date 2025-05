SGM 2 unterliegt klar

Beim Heimspiel in Niederhall war der B7-Tabellenführer 1. FC Igersheim zu Gast. Nach einer ersten kleinen Torannäherung von Igersheim, hatte die SGM die große Möglichkeit in Führung zu gehen, doch ein Schuss von Nelson Eduardo Cruz Martinez ging knapp am Tor vorbei. Im Anschluss an einen Eckball ging Igersheim in der 13. Spielminute durch ein unglückliches Eigentor mit 1:0 in Führung. In der 18. Spielminute erhöhten die Gäste auf 2:0 durch Mj Nocillas. 3 Minuten später fiel schon das 3:0 durch Yannick Nillies.

Igersheim unterstrich früh seine Aufstiegsambitionen und schraubte den Spielstand in der 26. Spielminute durch Mj Nocillas auf 4:0 nach oben. In der 42. Spielminute mal wieder ein Lebenszeichen von der SGM, als ein Freistoß von Nelson Eduardo Cruz Martinez vom Torhüter gerade noch zur Ecke geklärt werden konnte. Zur Pause führte der Gast klar und verdient.