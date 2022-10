SGM 2 torlos bei Mainhardt 2

Die Platzherren hatten in der 7. Spielminute die 1. Möglichkeit durch Kai Schlauch, dessen Schuss ging jedoch knapp über das Tor. Im weiteren Spielverlauf erarbeitete sich der Gast auch einige Tormöglichkeiten, hauptsächlich durch Standards, die jedoch nicht zwingend waren und vor allem nicht zum Erfolg führten. In der 26. Spielminute hatte Mainhardt die Führung auf dem Kopf nach Flanke von Rico Schift kam wieder Kai Schlauch frei zum Kopfball und verfehlte nur knapp. Über weite Strecken der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams, so dass mit 0:0 die Seiten gewechselt wurden.

In den ersten 15 Minuten nach dem Wechsel passierte nichts Nennenswertes, die Partie plätscherte so dahin. Keine Mannschaft konnte sich entscheidend und zählbar in Szene setzen. In der 80. Spielminute schaffte es die SGM zunächst nicht, den Ball kompromisslos aus der Gefahrenzone zu bringen, so dass auf einmal Jonas Wohlschläger frei zum Abschluss kam, doch Jonas Foss im Tor rettete die Situation und hielt das Unentschieden fest. In den Schlussminuten passierte auch nichts mehr Gravierendes. Beide Mannschaften zeigten sich mit der Punkteteilung einverstanden, so dass es am Ende beim torlosen 0:0 blieb.