SGM 2 mit Last Minute Sieg

Beide Mannschaften gestalteten die Anfangsphase auf Augenhöhe. In der 18. Spielminute hatten die Gäste die große Chance, in Führung zu gehen, als Marcel Langolf alleine auf Sama Wolf zulief und zum Glück für die Platzherren nur den Pfosten traf. 2 Minuten später lenkte Sama Wolf eine gefährliche Hereingabe bravourös über die Latte.

In dieser Phase hatte Hohebach-Rengershausen mehr vom Spiel. Die SGM Niedernhall-Weissbach löste sich aber wieder aus der Umklammerung und ging der 32. Spielminute mit 1:0 in Führung. Laurits Braun schickte Noel Klein über den rechten Flügel. Dieser drang in den Strafraum ein und schloss überlegt ab.