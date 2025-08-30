SGHU unter Druck – wer schnappt sich Platz eins in Lohfelden?

Beide Mannschaften stehen aktuell auf Abstiegsplätzen und streben danach, ihre Negativserien zu beenden. Bei der letzten Begegnung 2024 unterlag die SG Hombressen/Udenhausen deutlich mit 2:8, doch eine Wiederholung dieses Ergebnisses erscheint wenig wahrscheinlich. Es ist ein hart umkämpftes Spiel zu erwarten, in dem beide Teams besonders auf ihre Defensive achten werden.

Tore vorprogrammiert?

Morgen, 15:00 Uhr TSV Hertingshausen Hertingshaus SG Reinhardshagen SG Reinhards 15:00 PUSH

Reinhardshagen will seine ungeschlagene Serie fortsetzen und mit einem Sieg an Hertingshausen vorbeiziehen. Beide Teams präsentieren eine stabile Defensive – die SGR hat bisher nur vier Gegentore kassiert, Hertingshausen sechs. Das Duell verspricht taktische Finesse und zahlreiche Chancen auf beiden Seiten.

Knappe Kante

Morgen, 15:00 Uhr SV Kaufungen 07 Kaufungen 07 TSV Wolfsanger TSV Wolfsang 15:00 PUSH

Nach dem knappen 4:3-Erfolg in Rothwesten will Kaufungen gegen Wolfsanger nachlegen. Die Gäste gewannen ihre beiden letzten Partien deutlich und reisen selbstbewusst an. Ein enges Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

Geht der Auswärtsfluch weiter?

Holzhausen, noch sieglos und am Tabellenende, empfängt den sechstplatzierten Bosporus Kassel. Auf den Heimvorteil setzend, wollen die Gastgeber die ersten Punkte einfahren, zumal Bosporus auswärts bislang noch leer ausgegangen ist. Die Gäste gehen als Favorit ins Spiel, müssen ihre Defensive jedoch stabilisieren. Vereinigte suchen ersten Saisonsieg