SGHU unter Druck – wer schnappt sich Platz eins in Lohfelden?

6. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2

Am sechsten Spieltag treffen die Teams der Gruppenliga Kassel 2 aufeinander, wobei sich sowohl Spitzenteams als auch Abstiegskandidaten spannenden Duellen stellen müssen. Während FSC Lohfelden und TSG Sandershausen im Spitzenspiel die Tabellenführung im Blick haben, kämpfen mehrere Mannschaften aus dem Tabellenkeller um dringend benötigte Punkte. Der Spieltag verspricht damit emotionale Intensität, taktische Brillanz und teilweise enge Begegnungen auf Augenhöhe.

Kellerduell mit Brisanz

Heute, 16:00 Uhr
TSG Wilhelmshöhe
TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe
SG Hombressen/Udenhausen
SG Hombressen/UdenhausenHomb./Udenh.
16:00

Beide Mannschaften stehen aktuell auf Abstiegsplätzen und streben danach, ihre Negativserien zu beenden. Bei der letzten Begegnung 2024 unterlag die SG Hombressen/Udenhausen deutlich mit 2:8, doch eine Wiederholung dieses Ergebnisses erscheint wenig wahrscheinlich. Es ist ein hart umkämpftes Spiel zu erwarten, in dem beide Teams besonders auf ihre Defensive achten werden.

Tore vorprogrammiert?

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Hertingshausen
TSV HertingshausenHertingshaus
SG Reinhardshagen
SG ReinhardshagenSG Reinhards
15:00

Reinhardshagen will seine ungeschlagene Serie fortsetzen und mit einem Sieg an Hertingshausen vorbeiziehen. Beide Teams präsentieren eine stabile Defensive – die SGR hat bisher nur vier Gegentore kassiert, Hertingshausen sechs. Das Duell verspricht taktische Finesse und zahlreiche Chancen auf beiden Seiten.

Knappe Kante

Morgen, 15:00 Uhr
SV Kaufungen 07
SV Kaufungen 07Kaufungen 07
TSV Wolfsanger
TSV WolfsangerTSV Wolfsang
15:00

Nach dem knappen 4:3-Erfolg in Rothwesten will Kaufungen gegen Wolfsanger nachlegen. Die Gäste gewannen ihre beiden letzten Partien deutlich und reisen selbstbewusst an. Ein enges Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

Geht der Auswärtsfluch weiter?

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Holzhausen/Reinhardswald
TSV Holzhausen/ReinhardswaldTSV Holzh./R
FC Bosporus Kassel
FC Bosporus KasselBosporus KS
15:00

Holzhausen, noch sieglos und am Tabellenende, empfängt den sechstplatzierten Bosporus Kassel. Auf den Heimvorteil setzend, wollen die Gastgeber die ersten Punkte einfahren, zumal Bosporus auswärts bislang noch leer ausgegangen ist. Die Gäste gehen als Favorit ins Spiel, müssen ihre Defensive jedoch stabilisieren.

Vereinigte suchen ersten Saisonsieg

Morgen, 15:00 Uhr
SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen
SG Wettesingen/Breuna/OberlistingenWettesingen/
TSV Rothwesten
TSV RothwestenRothwesten
15:00live

Die Breunaer stehen nach fünf Spielen ohne Sieg mit nur einem Punkt tief im Tabellenkeller, während Rothwesten zuletzt ein knappes 3:4 gegen Kaufungen kassierte. Ein Sieg ist für die Gastgeber Pflicht, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Ist Wanfried erneut unbequem?

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Wanfried
VfL WanfriedVfL Wanfried
TuSpo 1900 Grebenstein
TuSpo 1900 GrebensteinTusPo Greben
15:00

Aufsteiger Wanfried geht als Außenseiter in die Partie gegen das Topteam Grebenstein. Die Gäste wollen nach dem spielfreien Wochenende Anschluss an die Spitze halten. Wanfried setzt auf Heimstärke, während Grebenstein auf Offensivkraft und Erfahrung baut.

Suche nach Stabilität

Morgen, 15:15 Uhr
SV Espenau
SV EspenauEspenau
Eintracht Baunatal
Eintracht BaunatalEtr.Baunatal
15:15

Espenau braucht nach drei Niederlagen in Serie dringend Stabilität und Punkte. Baunatal will trotz leichter Favoritenrolle die weiße Weste wahren. Für beide Teams wird defensives Engagement entscheidend sein.

Spitzenspiel im Nordhessenstadion

Morgen, 15:30 Uhr
FSC 1924 Lohfelden
FSC 1924 LohfeldenLohfelden
TSG Sandershausen
TSG SandershausenTSG Sandershausen
15:30live

Das Spitzenspiel zwischen dem ungeschlagenen FSC Lohfelden und dem Tabellenvierten Sandershausen verspricht Hochspannung. Lohfelden hat fünf Siege aus fünf Spielen, während Sandershausen nur einmal remisierte. Die Partie könnte entscheidend im Titelrennen sein.

