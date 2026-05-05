SGHU setzt auf Kontinuität

– Foto: Cecilia Schmerer

Die SG Hombressen/Udenhausen geht auch in der kommenden Saison mit dem bewährten Trainer-Duo an den Start: Alfred Igel und Dominik Lohne haben ihre Zusage für die nächste Spielzeit gegeben. Das teilte der Gruppenligist in den sozialen Medien mit und stellt damit frühzeitig die sportlichen Weichen.

Der Verein verbindet die Verlängerung mit der Erwartung, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen. Igel soll dabei seine Erfahrung einbringen, Lohne steht zugleich für Nähe zur Mannschaft und die tägliche Arbeit im Trainingsbetrieb – eine Kombination, die die SGHU als Grundlage für Entwicklung und Zusammenhalt beschreibt.

Als wichtiges Signal wertet der Klub auch die personelle Stabilität im Team: Dass der Kader weitgehend zusammenbleibt, sei ein Ausdruck von Vertrauen und Vereinsverbundenheit. Mit dieser Kontinuität, so die Botschaft der SGHU, wolle man die Voraussetzungen schaffen, um sportlich wieder nach vorn zu kommen.