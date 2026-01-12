SGHN: Chaparro übernimmt zur Winterpause das Traineramt von Krebs

Folgende Pressemitteilung der SG Heftrich/Niederseelbach hat unsere Redaktion erreicht:
Kurz vor Jahresende hat der Kreisoberligist SG Heftrich/Niederseelbach noch eine
wichtige Personalentscheidung getroffen. Miguel Chaparro übernimmt bei der SG zur
Rückrunde das Traineramt an der Seite von Co-Trainer Marco Wagner.
Der neue Mann an der Seitenlinie bringt bereits mehrere Jahre Erfahrung als Trainer mit
und war zuletzt bei der SG Taunus sowie beim FC Freudenberg tätig. Überdies
verfügt er über umfangreiche Erfahrung im Nachwuchsbereich als A-Jugendtrainer bei
der SG Orlen und dem SC Kohlheck. Diese Expertise soll insbesondere dazu beitragen,
junge Spieler schrittweise an den Herrenbereich heranzuführen und die nachhaltige
Integration der eigenen Jugend in die Herrenmannschaft weiter zu fördern.
Darüber hinaus war Chaparro bis zum vergangenen Sommer selbst noch aktiv auf dem
Platz und kennt die Anforderungen sowie die Dynamiken des heutigen Fußballgeschäfts
aus eigener Erfahrung. Aufgrund seines jungen Alters bringt er zudem die nötige Nähe
zur Mannschaft mit und versteht die Herausforderungen moderner Spielerkader. Dass er
bislang keine vereinsinterne Vergangenheit hat, soll zusätzliche Motivation fördern,
einen unvoreingenommenen Blick ermöglichen und neue Impulse für die sportliche
Entwicklung der Mannschaft setzen.
Die Vereinsverantwortlichen sind überzeugt, dass Chaparro mit seiner fachlichen
Kompetenz und seiner motivierenden Art die notwendigen Reize im Abstiegskampf
setzen wird und die sportliche Entwicklung der Mannschaft nachhaltig vorantreiben
kann. Gleichzeitig hebt die sportliche Leitung das Engagement von Alex Krebs hervor
und dankt ihm für die stets positive Zusammenarbeit.
Nach Abschluss der Hinrunde zeigt sich bei der SG Heftrich/Niederseelbach insgesamt
ein klares und geschlossenes Gesamtbild. Trotz der herausfordernden Tabellenlage
herrscht im Verein eine positive und realistische Grundstimmung. Bereits vor Beginn der
Saison war den Verantwortlichen bewusst, dass die Spielzeit 2025/26 konsequent unter dem Ziel des Klassenerhalts stehen würde. Ausschlaggebend hierfür war der personelle
Umbruch infolge des kurzfristigen Abgangs von Matthias Dworschak.
Trotz weiterer Abgänge von Leistungsträgern wie Co-Trainer Kevin Detloff, Metin Mustafi,
Jakob Klinke und Felix Rehberg herrschte zu Saisonbeginn Aufbruchsstimmung, die sich
zunächst auch in positiven Ergebnissen widerspiegelte. Aufgrund der negativen
sportlichen Entwicklung gegen Ende der Hinrunde entschied sich die sportliche Leitung
jedoch, durch einen Trainerwechsel neue Impulse für die Rückrunde zu setzen, um das
erklärte Ziel des Klassenerhalts weiterhin konsequent zu verfolgen.