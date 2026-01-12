SGHN: Chaparro übernimmt zur Winterpause das Traineramt von Krebs

Miguel Chaparro (links) heißt der neue Trainer des Kreisoberligisten SG Heftrich/Niederseelbach. Alex Krebs (rechts) ist der scheidende Mann an der Seitenlinie.

Folgende Pressemitteilung der SG Heftrich/Niederseelbach hat unsere Redaktion erreicht:

Kurz vor Jahresende hat der Kreisoberligist SG Heftrich/Niederseelbach noch eine

wichtige Personalentscheidung getroffen. Miguel Chaparro übernimmt bei der SG zur

Rückrunde das Traineramt an der Seite von Co-Trainer Marco Wagner. Der neue Mann an der Seitenlinie bringt bereits mehrere Jahre Erfahrung als Trainer mit

und war zuletzt bei der SG Taunus sowie beim FC Freudenberg tätig. Überdies

verfügt er über umfangreiche Erfahrung im Nachwuchsbereich als A-Jugendtrainer bei

der SG Orlen und dem SC Kohlheck. Diese Expertise soll insbesondere dazu beitragen,

junge Spieler schrittweise an den Herrenbereich heranzuführen und die nachhaltige

Integration der eigenen Jugend in die Herrenmannschaft weiter zu fördern.

Chaparro bringt frischen Wind und Spielererfahrung bis vor Kurzem mit Darüber hinaus war Chaparro bis zum vergangenen Sommer selbst noch aktiv auf dem

Platz und kennt die Anforderungen sowie die Dynamiken des heutigen Fußballgeschäfts

aus eigener Erfahrung. Aufgrund seines jungen Alters bringt er zudem die nötige Nähe

zur Mannschaft mit und versteht die Herausforderungen moderner Spielerkader. Dass er

bislang keine vereinsinterne Vergangenheit hat, soll zusätzliche Motivation fördern,

einen unvoreingenommenen Blick ermöglichen und neue Impulse für die sportliche

Entwicklung der Mannschaft setzen. Die Vereinsverantwortlichen sind überzeugt, dass Chaparro mit seiner fachlichen

Kompetenz und seiner motivierenden Art die notwendigen Reize im Abstiegskampf

setzen wird und die sportliche Entwicklung der Mannschaft nachhaltig vorantreiben

kann. Gleichzeitig hebt die sportliche Leitung das Engagement von Alex Krebs hervor

und dankt ihm für die stets positive Zusammenarbeit.