SGH-Pokalspiel steht mehrfach auf der Kippe

Hüffelsheim. Das Endergebnis war klar, der Spielverlauf entsprach dem dagegen nicht unbedingt. Mit 2:6 (0:2) unterlag die SG Hüffelsheim im Pokal-Achtelfinale dem klassenhöheren FC Arminia Ludwigshafen am Mittwoch im Pokal-Achtelfinale vor gut 250 Zuschauern auf Palmenstein. Die Hausherren waren nahe dran, dem Oberligisten ein Bein zu stellen. Am Ende schlugen sie sich gegen einen souverän und seriös auftretenden Gast aber selbst, durch eine Kette an eigenen Fehlern.

Die Pfälzer präsentierten sich in Hüffelsheim als reife Mannschaft mit einem klaren Plan. Und als Mannschaft, die nicht viele Chancen braucht, um erfolgreich zu sein. Erstes Beispiel in Minute 12. Flanke Steffen Straub, Zuordnungsprobleme in der SG-Defensive, und Philip Krischa bedankte sich am kurzen Pfosten per Kopf. Weil Tim Reidenbach beim ersten durchgespielten Angriff an Arminia-Keeper Peter Klug hängen blieb (16.) und auch später im Keeper seinen Meister fand (38.), andererseits Jan-Niklas König im SG-Tor mit einem Riesenbock das 0:2 durch Yassin Memokoh einleitete (34.), ergab sich der Pausenstand.

„Wir waren mit der ersten Halbzeit natürlich nicht zufrieden, hatten da viel zu wenig Mut“, so SG-Trainer André Weingärtner. Entsprechend anders kam seine Elf aus der Kabine, erarbeitete und erspielte sich die ersten Möglichkeiten. Mosti El-Haiwan scheiterte noch, dann machte es der unmittelbar zuvor eingewechselte Tim Krafft besser, schloss eine Einzelleistung mit einem satten Schuss zum Anschlusstreffer ab (55.). Pech für die SG, dass die Gäste mit dem ersten Angriff nach der Pause den alten Abstand wiederherstellte. Malte Moos traf nahezu ungehindert (58.). Mit der nächsten Aktion scheiterte Krafft im direkten Gegenzug an Klug, unmittelbar darauf erhöhte Sebastian Beikert (62.) aus spitzem Winkel nahezu ungehindert. Die Begegnung war damit entschieden. Die Treffer in der Schlussphase, das 2:4 von Thierno Keita nach tollem Einsatz zum 2:4 (87.) und Julian Malburg sowie Memokoh in der Nachspielzeit (90.+2 und 90.+5), waren nur noch Ergebniskosmetik. „Die Tore sind irrelevant“, bilanzierte Weingärtner, der die Gesamtleistung seiner Elf und dabei auch das Pech im Abschluss im Blick hatte.