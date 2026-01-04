SGEH siegt beim Vorturnier in Frickenhausen – Finale kippt knapp

Der Cup der Volksbank Mittlerer Neckar hat am heutigen Sonntag in Frickenhausen gezeigt, warum Hallenfußball in kurzer Spielzeit so gnadenlos fesseln kann: 20 Mannschaften, elf Minuten pro Partie, vier Vorrundengruppen – und am Ende ein Finale, das mit einem einzigen Tor entschieden wurde. Die SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang (SGEH) setzte sich im Endspiel mit 3:2 gegen den 1. FC Frickenhausen durch. Dahinter riss die Schlussphase das Turnier endgültig in den K.-o.-Sog: Platzierungsspiele, ein klarer Beurener Erfolg im Spiel um Platz drei – und vor allem die Qualifikation der drei bestplatzierten Teams für das Hauptturnier am Dienstag, 6. Januar 2026.

Vorrunde: Vier Gruppen, sofortiger Druck Schon ab dem Turnierstart war klar, wie eng die Schere in diesem Format schneidet. In der Gruppe A setzte sich der TSV Wendlingen mit 12 Punkten und 12:7 Toren an die Spitze. Wendlingen gewann unter anderem 3:2 gegen den Türkischen FC Köngen, 3:2 gegen den 1. FC Frickenhausen und setzte sich erneut 3:2 gegen SV Ebersbach/Fils II durch.

Ebersbach II folgte mit 9 Punkten (9:7 Tore) und holte wichtige Siege gegen Frickenhausen (2:1) sowie gegen AC Catania Kirchheim II (3:2). Dahinter landeten 1. FC Frickenhausen, Türkischer FC Köngen und AC Catania Kirchheim II jeweils bei 3 Punkten – eine Konstellation, die jede Begegnung wie ein Endspiel wirken ließ.

Gruppe B: Beuren vorne, Linsenhofen und Catania im Windschatten

In der Gruppe B gewann der TSV Beuren die Gruppe mit 8 Punkten und 9:6 Toren. Beuren startete mit einem 4:2 gegen SGM Höllbach und blieb im weiteren Verlauf stabil, darunter ein 2:1 gegen SPV 05 Nürtingen und ein 2:2 gegen AC Catania Kirchheim. Der TSV Linsenhofen schloss mit 7 Punkten (8:5 Tore) ab, ebenso AC Catania Kirchheim (8:7 Tore). SGM Höllbach (6 Punkte) blieb in Schlagdistanz, während SPV 05 Nürtingen ohne Punktgewinn blieb.

Gruppe C: SGEH setzt ein erstes Ausrufezeichen

In der Gruppe C stand am Ende die SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang mit 10 Punkten und 11:6 Toren oben. Entscheidend war das direkte 2:0 gegen FV 09 Nürtingen, außerdem ein 3:2 gegen TSV Neckartailfingen II und das 4:2 gegen TSV Oberlenningen. Nürtingen blieb mit 7 Punkten (12:7 Tore) im Rennen, Oberlenningen kam auf 6 Punkte, Neckartailfingen II auf 3, TB Neckarhausen auf 2.

Gruppe D: Neckartailfingen dominiert, Oberesslingen bleibt dran

In der Gruppe D holte der TSV Neckartailfingen 10 Punkte bei 13:5 Toren – und drückte dem Nachmittag seinen Stempel auf. Der 5:1-Sieg gegen VfB Oberesslingen/Zell war ein klares Signal, das 6:3 gegen TSV Oberensingen II ebenso. Oberesslingen/Zell wurde mit 9 Punkten (6:7 Tore) Zweiter und gewann unter anderem 3:2 gegen Oberensingen II. TV Tischardt sammelte 6 Punkte, Oberensingen II 3, Young Boys Reutlingen kam auf einen Zähler.

Zwischenrunde A: SGEH steigert sich – Wendlingen hält mit

Mit Beginn der Zwischenrunden ab 17:45 Uhr wurden die Abstände noch schärfer. In der Gruppe A gewann SGEH mit 9 Punkten und 15:3 Toren. Der Weg dahin war wuchtig: 6:1 gegen TSV Wendlingen, 3:2 gegen VfB Oberesslingen/Zell und ein deutliches 6:0 gegen TSV Linsenhofen. Wendlingen folgte mit 6 Punkten und 7:7 Toren, unter anderem durch ein 5:1 gegen Oberesslingen und ein 1:0 gegen Linsenhofen. Oberesslingen/Zell blieb bei 3 Punkten, Linsenhofen punktlos.

Zwischenrunde B: Frickenhausen und Beuren oben – Neckartailfingen stolpert

In der Gruppe B zog der 1. FC Frickenhausen mit 6 Punkten und 10:6 Toren gleichauf mit dem TSV Beuren (6 Punkte, 9:11 Tore). Frickenhausen setzte ein starkes Zeichen mit dem 6:2 gegen FV 09 Nürtingen und gewann 3:1 gegen TSV Neckartailfingen. Beuren schlug Frickenhausen 3:1 und fegte Neckartailfingen mit 8:1 vom Feld. Neckartailfingen und Nürtingen beendeten die Zwischenrunde mit je 3 Punkten.

Platzierungsspiele: Nürtingen siegt spät, Beuren holt Bronze

Im Spiel um Platz 7 setzte sich FV 09 Nürtingen mit 5:4 gegen TSV Linsenhofen durch. Im Spiel um Platz 5 gewann TSV Neckartailfingen mit 3:0 gegen VfB Oberesslingen/Zell. Im Spiel um Platz 3 holte TSV Beuren mit einem 3:1 gegen TSV Wendlingen Rang drei.

Finale: SGEH behält die Nerven gegen den Gastgeber

Der Schlusspunkt des Vorturniers war das Finale um 20:54 Uhr – und es passte zu diesem Tag. Die SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang gewann mit 3:2 gegen den 1. FC Frickenhausen. Ein knappes Ergebnis, aber ein klares Turnierbild: SGEH war in der Zwischenrunde das torstärkste Team, Frickenhausen hielt sich über die entscheidenden Spiele hinweg oben – und im Finale entschied schließlich die letzte Präzision.

Ausblick: Hauptturnier am Dienstag – der nächste Schnitt wartet

Mit dem Ende des Vorturniers stehen die Weichen für das Hauptturnier am Dienstag, 6. Januar 2026. Dort sind in der Gruppe A unter anderem der 1. FC Frickenhausen, TSG Tübingen II, TSV Oberensingen, SV Croatia Reutlingen und FC Esslingen eingeteilt, dazu kommt Qualifikant 2. In der Gruppe B warten Türkspor Nürtingen 73, FV Spfr Neuhausen, TSV Bernhausen, SV Böblingen sowie Qualifikant 1 und 3. Gespielt wird ab 10 Uhr – und am Abend folgen die Endspiele: 18:22 Uhr Spiel um Platz 5, 18:36 Uhr Spiel um Platz 3, 18:50 Uhr das Finale.