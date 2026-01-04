 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: Peer Weiß-Fudisch

SGEH siegt beim Vorturnier in Frickenhausen – Finale kippt knapp

Volksbank-Cup liefert Tore, Drama und drei Tickets für das Hauptturnier

Der Cup der Volksbank Mittlerer Neckar hat am heutigen Sonntag in Frickenhausen gezeigt, warum Hallenfußball in kurzer Spielzeit so gnadenlos fesseln kann: 20 Mannschaften, elf Minuten pro Partie, vier Vorrundengruppen – und am Ende ein Finale, das mit einem einzigen Tor entschieden wurde. Die SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang (SGEH) setzte sich im Endspiel mit 3:2 gegen den 1. FC Frickenhausen durch. Dahinter riss die Schlussphase das Turnier endgültig in den K.-o.-Sog: Platzierungsspiele, ein klarer Beurener Erfolg im Spiel um Platz drei – und vor allem die Qualifikation der drei bestplatzierten Teams für das Hauptturnier am Dienstag, 6. Januar 2026.

>>> Hier geht es zum Spielplan und zu den Ergebnissen.

Vorrunde: Vier Gruppen, sofortiger Druck
Schon ab dem Turnierstart war klar, wie eng die Schere in diesem Format schneidet. In der Gruppe A setzte sich der TSV Wendlingen mit 12 Punkten und 12:7 Toren an die Spitze. Wendlingen gewann unter anderem 3:2 gegen den Türkischen FC Köngen, 3:2 gegen den 1. FC Frickenhausen und setzte sich erneut 3:2 gegen SV Ebersbach/Fils II durch.

Ebersbach II folgte mit 9 Punkten (9:7 Tore) und holte wichtige Siege gegen Frickenhausen (2:1) sowie gegen AC Catania Kirchheim II (3:2). Dahinter landeten 1. FC Frickenhausen, Türkischer FC Köngen und AC Catania Kirchheim II jeweils bei 3 Punkten – eine Konstellation, die jede Begegnung wie ein Endspiel wirken ließ.

Gruppe B: Beuren vorne, Linsenhofen und Catania im Windschatten
In der Gruppe B gewann der TSV Beuren die Gruppe mit 8 Punkten und 9:6 Toren. Beuren startete mit einem 4:2 gegen SGM Höllbach und blieb im weiteren Verlauf stabil, darunter ein 2:1 gegen SPV 05 Nürtingen und ein 2:2 gegen AC Catania Kirchheim. Der TSV Linsenhofen schloss mit 7 Punkten (8:5 Tore) ab, ebenso AC Catania Kirchheim (8:7 Tore). SGM Höllbach (6 Punkte) blieb in Schlagdistanz, während SPV 05 Nürtingen ohne Punktgewinn blieb.

Gruppe C: SGEH setzt ein erstes Ausrufezeichen
In der Gruppe C stand am Ende die SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang mit 10 Punkten und 11:6 Toren oben. Entscheidend war das direkte 2:0 gegen FV 09 Nürtingen, außerdem ein 3:2 gegen TSV Neckartailfingen II und das 4:2 gegen TSV Oberlenningen. Nürtingen blieb mit 7 Punkten (12:7 Tore) im Rennen, Oberlenningen kam auf 6 Punkte, Neckartailfingen II auf 3, TB Neckarhausen auf 2.

Gruppe D: Neckartailfingen dominiert, Oberesslingen bleibt dran
In der Gruppe D holte der TSV Neckartailfingen 10 Punkte bei 13:5 Toren – und drückte dem Nachmittag seinen Stempel auf. Der 5:1-Sieg gegen VfB Oberesslingen/Zell war ein klares Signal, das 6:3 gegen TSV Oberensingen II ebenso. Oberesslingen/Zell wurde mit 9 Punkten (6:7 Tore) Zweiter und gewann unter anderem 3:2 gegen Oberensingen II. TV Tischardt sammelte 6 Punkte, Oberensingen II 3, Young Boys Reutlingen kam auf einen Zähler.

Zwischenrunde A: SGEH steigert sich – Wendlingen hält mit
Mit Beginn der Zwischenrunden ab 17:45 Uhr wurden die Abstände noch schärfer. In der Gruppe A gewann SGEH mit 9 Punkten und 15:3 Toren. Der Weg dahin war wuchtig: 6:1 gegen TSV Wendlingen, 3:2 gegen VfB Oberesslingen/Zell und ein deutliches 6:0 gegen TSV Linsenhofen. Wendlingen folgte mit 6 Punkten und 7:7 Toren, unter anderem durch ein 5:1 gegen Oberesslingen und ein 1:0 gegen Linsenhofen. Oberesslingen/Zell blieb bei 3 Punkten, Linsenhofen punktlos.

Zwischenrunde B: Frickenhausen und Beuren oben – Neckartailfingen stolpert
In der Gruppe B zog der 1. FC Frickenhausen mit 6 Punkten und 10:6 Toren gleichauf mit dem TSV Beuren (6 Punkte, 9:11 Tore). Frickenhausen setzte ein starkes Zeichen mit dem 6:2 gegen FV 09 Nürtingen und gewann 3:1 gegen TSV Neckartailfingen. Beuren schlug Frickenhausen 3:1 und fegte Neckartailfingen mit 8:1 vom Feld. Neckartailfingen und Nürtingen beendeten die Zwischenrunde mit je 3 Punkten.

Platzierungsspiele: Nürtingen siegt spät, Beuren holt Bronze
Im Spiel um Platz 7 setzte sich FV 09 Nürtingen mit 5:4 gegen TSV Linsenhofen durch. Im Spiel um Platz 5 gewann TSV Neckartailfingen mit 3:0 gegen VfB Oberesslingen/Zell. Im Spiel um Platz 3 holte TSV Beuren mit einem 3:1 gegen TSV Wendlingen Rang drei.

Finale: SGEH behält die Nerven gegen den Gastgeber
Der Schlusspunkt des Vorturniers war das Finale um 20:54 Uhr – und es passte zu diesem Tag. Die SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang gewann mit 3:2 gegen den 1. FC Frickenhausen. Ein knappes Ergebnis, aber ein klares Turnierbild: SGEH war in der Zwischenrunde das torstärkste Team, Frickenhausen hielt sich über die entscheidenden Spiele hinweg oben – und im Finale entschied schließlich die letzte Präzision.

Ausblick: Hauptturnier am Dienstag – der nächste Schnitt wartet
Mit dem Ende des Vorturniers stehen die Weichen für das Hauptturnier am Dienstag, 6. Januar 2026. Dort sind in der Gruppe A unter anderem der 1. FC Frickenhausen, TSG Tübingen II, TSV Oberensingen, SV Croatia Reutlingen und FC Esslingen eingeteilt, dazu kommt Qualifikant 2. In der Gruppe B warten Türkspor Nürtingen 73, FV Spfr Neuhausen, TSV Bernhausen, SV Böblingen sowie Qualifikant 1 und 3. Gespielt wird ab 10 Uhr – und am Abend folgen die Endspiele: 18:22 Uhr Spiel um Platz 5, 18:36 Uhr Spiel um Platz 3, 18:50 Uhr das Finale.

