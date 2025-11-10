🔴⚪ SGEH II – TSV Weilheim/Teck II 3:5 (2:3) ⚽

Torfestival auf schwerem Geläuf! 💥

Unsere Zweite zeigte beim Tabellenkeller-Team SGEH II eine kämpferisch starke Leistung und nahm verdient drei Punkte mit nach Hause.

Nach dem frühen Rückstand glich Tobias Salzer mit einem Doppelpack (13., 39.) aus, bevor Igor Zivkovic (41.) die Partie noch vor der Pause drehte. Auch nach dem zwischenzeitlichen 3:3 gaben die Weilheimer nicht nach – erneut Salzer (83.) und Denis Muratovic (90.+1) machten den Deckel drauf. 💪