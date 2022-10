SGE: Langer Anlauf zum Slapstick-Sieg Eintracht Kreuznach tut sich mit dem Toreschießen schwer, bezwingt VB Zweibrücken am Ende aber 2:0

BAD KREUZNACH. Es war eines dieser typischen Duelle, in denen man als vermeintlich haushoher Favorit nur verlieren kann. Am Ende ging die SG Eintracht gegen das Schlusslicht der Fußball-Landesliga, die VB Zweibrücken, dann aber doch als Sieger vom Platz und verteidigte damit ihren zweiten Tabellenplatz. 2:0 (1:0) hieß es im Moebusstadion vor der Zuschauer-Minuskulisse von nicht einmal 100 Besuchern, die in der zweiten Halbzeit einen regelrechten Chancenwucher der Gastgeber erlebten.

Am Ende gilt es wohl, ein solches verhältnismäßig schmales Ergebnis einfach mal zu akzeptieren, immerhin waren die zurückliegenden Tage nicht immer einfach für die junge Bad Kreuznacher Mannschaft gewesen: Im Pokal nach starker Vorstellung rausgeflogen, zuvor in der Landesliga ein 3:0 hergeschenkt. „Diesmal haben wir wieder gewonnen. Und zu Null gespielt. Punkt“, so das kurze Fazit von Thorsten Effgen.

Bad Kreuznachs Trainer hatte gegenüber dem kräftezehrenden Verbandspokalspiel gegen den TSV Gau-Odernheim auf vier Positionen getauscht. Die neue Startformation bestimmte gegen den Gast aus der Pfalz zwar von Beginn an das Geschehen auf dem schweren Geläuf, zwingende Torchancen oder gar Treffer blieben aber lange Zeit trotz viel Ballbesitz aus. „Wir haben uns sehr schwergetan, zu statisch gespielt“, erklärte Effgen, warum erst nach mehr als einer halben Stunde Niclas Mörbel per Kopf für erste wirkliche Torgefahr sorgte.

Die Zweibrücker Defensive um Spielertrainer Alexander Joniks tat der Eintracht nicht den Gefallen mitzuspielen, stand tief und machte das Zentrum dicht oder hielt den Gegner robust vom Abschluss ab. Drei Minuten vor Abpfiff der ersten Hälfte war es dann doch soweit: Basti Kreidler vollendete einen sehenswerten Spielzug mit der verdienten Führung der Hausherren.

Nach dem Wechsel änderte sich an der grundlegenden Optik nichts, wohl aber an der Menge der guten Gelegenheiten: Zumeist hatten die Bad Kreuznacher den Ball, bekamen das Spielgerät aber nach wie vor nicht ins Tor. Auch Standards oder Fernschüsse brachten VB-Keeper Merlin Schäfer kaum in Bedrängnis. Marc Nauth zielte per Kopf nach einer Ecke des frisch eingewechselten Berkan Celebi (64.) aus kurzer Distanz ungenau, Kreidlers Flachschuss aus acht Metern rollte zehn Minuten später haarscharf am Gäste-Gehäuse vorbei.

Zweibrücken trat derweil in der Offensive weiter kaum in Erscheinung, hoffte bei dem knappen Spielstand immer auf diesen einen Konter zum Punktgewinn. Derweil die Eintracht-Angriffe mehr und mehr Slapstick-Charakter annahmen: So versagten dem wiedergenesenen Levi Mukamba in aussichtsreicher Position die Nerven (85.); dann scheiterte selbst Routinier Deniz Darcan aus drei Metern, zentral und alleinstehend vor dem Tor, schoss dem Keeper genau in die Arme (86.).