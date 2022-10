Sebastian Baumann (weißes Trikot, rechts) stand gegen VB Zweibrücken in der Startformation, sein Einsatz gegen den TSC ist aber noch fraglich. Foto: Mario Luge

SGE: Helmpflicht in der Pfalz Eintracht Kreuznach gastiert in der Landesliga in Zweibrücken

BAD KREUZNACH. Nach zwei Heimspielen setzt sich der Fußball-Tross der SG Eintracht am Wochenende wieder in den Bus. In der Landesliga West fahren die Bad Kreuznach nach Zweibrücken. Anstoß auf dem TSC-Rasen ist am Sonntag um 15.15 Uhr.

Es gibt Spiele, da ist der gemeine Fußballer am besten richtig vorbereitet: „Wir spielen in der Pfalz, also Helm auf“, sagt mit einem Schmunzeln auf den Lippen Thorsten Effgen. Das meint der Eintracht-Coach natürlich nicht böse, weiß aber um die intensive Spielweise im Südwesten. „Im TSC-Kader stehen Akteure mit Verbandsliga-Erfahrung. Die wissen genau, was sie warum spielen – oder auch nicht.“ Wenn eine Mannschaft für eine schwierige Prognose den Spielausgang betreffend sorgt, dann der TSC Zweibrücken: Auswärtssieg, Heimniederlage, Unentschieden, Heimsieg, Auswärtsniederlage. Die Pfälzer hatten in den vergangenen Partien aller Varianten im Resultatsportfolio. Die TSC-Kicker wissen scheinbar nicht so recht, was sie wollen. Zweibrücken lieber gegen spielerisch starke Teams