SGE eine Nummer zu groß-KSV C-Juniorinnen verpassen Titelverteidigung

Am Sonntag, den 15.06.25 fand in Bad Hersfeld die diesjährige Ausgabe des C-Juniorinnen Hessenpokal-Finalturniers statt. Am Ende setzte sich erwartungsgemäß die Vertretung von Eintracht Frankfurt durch und krönte sich zum neuen Hessenpokalsieger bei den C-Juniorinnen.

Gegner im zweiten Spiel war die Mannschaft des BSC Schwalbach. Auch hier waren wieder die beiden am ersten Turniertreffer beteiligten Spielerinnen für den Siegtreffer der Junglöwinnen verantwortlich, doch diesmal mit umgekehrten Vorzeichen. In der 6. Minute fand Mittelfeldmotor Trümner ihre Mannschaftskameradin Remus auf dem rechten Flügel und die traf von der Strafraumkante zum 1:0 für den KSV, was am Ende für den zweiten Sieg im zweiten Spiel reichen sollte.

Mit dem Rückenwind aus zwei Siegen wollten die Mädchen vom KSV dann auch im dritten Spiel des Tages gegen Kickers Offenbach einen Sieg einfahren. Wurden im Spielverlauf noch beste Möglichkeiten auf beiden Seiten ausgelassen, durften die Junglöwinnen kurz vor Ende der Partie doch noch den Siegtreffer bejubeln. Sturmführerin Paulina Kapsa hatte aus 16-Metern abgeschlossen, die starke Torhüterin der Kickers konnte den harten Schuss nur abprallen lassen und Celina Neumann stand goldrichtig und drückte den Nachschuss, zu Ihrem Premierentreffer im Dress der Junglöwinnen und somit zum dritten 1:0-Sieg im dritten Spiel, über die Linie.

Im vorletzten Spiel traf der KSV dann auf den TSV Nieder-Ramstadt, dem man im Futsal-Hessenpokal im Februar noch unterlegen war. Man war also gewarnt und begann die Partie gegen den Gegner aus der Region Darmstadt hochkonzentriert. Bereits der erste gute Angriff der Junglöwinnen führte dann auch gleich zum Erfolg. Nach gutem Spielzug über die linke Seite, wurde zentral vor dem Tor im Strafraum Lisa Fridrich von ihrer Gegenspielerin unfair zu Boden gebracht und den fälligen Strafstoß verwandelte Clara Trümner sicher (3. Minute) und verhalf ihren Farben damit zum nächsten 1:0-Erfolg.

Somit sollte das letzte Spiel der Junglöwinnen ein echtes Endspiel um den Hessenpokal der Saison 2024/2025 sein und der Gegner war niemand anderes als die Vertretung von Eintracht Frankfurt, die sich, ebenso wie der KSV, in den vorangegangenen Spielen Verlustpunkt- und Gegentorfrei gehalten hatten, aber das bessere Torverhältnis aufweisen konnte. Die spielstarke und mit zahlreichen Hessenauswahl- und Juniorennationalspielerinnen gespickte Mannschaft aus der Stadt am Main sollte auch in dieser Begegnung ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Bereits nach drei Minuten brachte Celine Bott, die die erfolgreichste Torschützin des Turniers war, die Frankfurterinnen mit einem platzierten Schuss in Führung und ihre Farben auf die Siegerstraße. In der Folge kontrollierte die Eintracht das Spiel und ließ die Junglöwinnen durch gutes Pass- und Positionsspiel nicht zur Entfaltung kommen. In der 9. Minute bauten die Adlerträgerinnen ihren Vorsprung aus und erhöhten nach gelungenem Spielzug auf 2:0. Obwohl die Junglöwinnen alles versuchten und zu keiner Zeit aufsteckten, gelang es ihnen aber nicht die Defensive um Paula Baus in Verlegenheit zu bringen. Kurz vor Ende des Spiels erhöhte dann Baus nach Ecke von der rechten Seite per Kopf auf 3:0 für die Eintracht und setzte damit den Schlusspunkt.

Trotz der Niederlage gegen Frankfurt wurden die Junglöwinnen von Ihren Anhängern mit lauten Sprechchören gefeiert und und im Rahmen der Siegerehrung für eine hervorragende Saison ausgezeichnet. Neben den Glückwünschen zum Erreichen des zweiten Platzes beim Hessenpokal wurde den Junglöwinnen vom Verband auch zum Gewinn der Gruppenligameisterschaft der Gruppe Marburg/Gießen/Kassel gratuliert und so fand eine teilweise recht turbulente Spielzeit doch noch ein versöhnliches Ende.

Die Junglöwinnen bedanken sich bei allen Trainer-/innen, Sponsoren und Unterstützern für den Support in der abgelaufenen Saison und freuen sich auf ein Wiedersehen in der neuen Spielzeit.