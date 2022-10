SGE Bedburg-Hau will den Widrigkeiten trotzen Der Fußball-Landesligist, der Personalsorgen hat und eine bittere Niederlage im Kreispokal kassiert hat, muss am Sonntag beim Tabellendritten Mülheimer FC 97 antreten.

Große Personalsorgen und eine überraschende 0:1-Niederlage am Mittwochabend in der zweiten Runde des Fußball-Kreispokals bei C-Ligist Rheinwacht Erfgen: Viel schlechter hätte die bisherige Woche nicht laufen können für den Landesligisten SGE Bedburg-Hau. Am Sonntag um 15.30 Uhr wartet nun auch noch die schwierige Auswärtspartie beim aktuellen Tabellendritten Mülheimer FC 97 auf die Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul.

Doch wer den Coach kennt, der weiß, dass er keiner ist, der seinem restlichen Kader ein mögliches Alibi liefert, wenn die Aufgabe in Mülheim in die Hose gehen sollte. „Die Situation ist so wie sie ist. Trotzdem fahren wir dort hin, um möglichst etwas Zählbares mitzunehmen. Wenn ich ehrlich bin, freue ich mich auf diese Aufgabe. Wir werden alles in die Waagschale werfen und wollen uns nicht einfach dort geschlagen geben“, sagt Kaul.