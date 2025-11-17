SGE Bedburg-Hau verzweifelt am Lowicker Torwart

In der Bezirksliga hat sich der Landesliga-Absteiger Sportfreunde Lowick deutlich gegen die SGE Bedburg-Hau durchgesetzt. Der 3:0 (2:0)-Heimsieg war aber eher einer der Marke "glücklich".

Die SGE Bedburg-Hau, die damit die fünfte Saisonniederlage im 14. Spiel kassierte, musste dieses Mal auf Falko Kersten, Fabian Berntsen und Lennard Haps verzichten. Bernard Alijaj war nach dem Abpfiff bedient. „Das war schon schade, so zu verlieren, denn wir hätten gewinnen müssen. Wir waren über die gesamten 90 Minuten die bessere und gefährlichere Mannschaft. Wir hatten einige sehr gute Torchancen, die der Lowicker Torhüter großartig entschärft hat. Und die Gegentore fielen aus dem Nichts. Am Ende waren wir auch selbst schuld“, sagte der SGE-Trainer über die Auswärtsniederlage.

Die erste Chance hatten die Gastgeber durch Kilian Jansen in der elften Minute. Theo Panke (21.) vergab für die SGE, als er aus acht Metern knapp am Lowicker Tor vorbeischoss.

Aus spitzem Winkel brachte Fynn Bennemann (36.) die Sportfreunde Lowick in Führung, die SGE-Akteur Fabio Dittrich (40.) unglücklich per Eigentor auf 2:0 ausbaute. Direkt nach dem Wiederanpfiff scheiterte Tim Helmus am Lowicker Keeper Christopher Hakvoort, der den Ball mit den Fingerspitzen an den Pfosten lenkte.

Lowicks Keeper lässt Bedburg-Hau verzweifeln

Auch Timon Janssen verzweifelte später an Hakvoort. Mit einem berechtigten Foulelfmeter entschied Leonard Langenbrink (76.) die Partie zugunsten der Gastgeber. Tim Helmus (87.) prüfte Hakvoort erneut mit einem Gewaltschuss aus 27 Metern, der Keeper hielt seinen aber Kasten sauber.

„Das war eine ärgerliche Niederlage“, sagte Alijaj. Die SGE Bedburg-Hau rutschte auf Rang acht ab und stellt mit 34 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga.

SGE Bedburg-Hau: Puff - Gerard, Schümmer, Dittrich, Tekaat, Deckers, Claaßen (78. Pohle), Diedenhofen (84. Gorißen), Helmus, Panke (88. Rode), Janssen (70. Ngesang).