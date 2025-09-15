SGE Bedburg-Hau verliert und ist trotzdem nicht unzufrieden

Denn das 0:2 (0:1) im Voerder Stadtteil war laut Alijaj bislang die beste Partie in der Fremde. „Das war aber eine ärgerliche Niederlage, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, sagte der Trainer. Die SGE musste auf die beiden Defensivakteure Martin Tekaat (Urlaub) und Fabio Dittrich (krank) verzichten. In den ersten 15 Minuten machte der Gastgeber vor rund 100 Zuschauern das Spiel und baute Druck auf. Doch eine hundertprozentige Torchance hatten die Gäste, als Ian van Bebber (6.) nach einer Ecke aus kurzer Distanz den Ball einen Meter übers gegnerische Tor setzte. Dann kam die 21. Minute, als Gianluca Buhlmann mit einer direkt verwandelten Ecke die Gastgeber in Führung brachte.

SGE trifft einfach nicht

Im Anschluss übernahm die SGE die Spielkontrolle, und Falko Kersten hatte nach gut herausgespielten Chancen die Möglichkeit zum Ausgleich. Zu Beginn des zweiten Abschnitts versuchte die SGE, den Druck auf die Friedrichsfelder zu erhöhen, die ihrerseits sich auf Konter verlegten. „In dieser Phase war es eine ausgeglichene Begegnung, dann wurden wir aber ausgekontert“, so Alijaj. So eine Kontersituation nutzte Emir Zerdo (61.) nach Vorlage von Collin Isselhorst und sorgte für eine Vorentscheidung.

„Wir waren zu weit vom Gegner weg“, sagte der SGE-Coach über diese Szene. In der Folgezeit vergaben Kersten und Theo Panke Torgelegenheiten, um den Anschluss herzustellen. Und SGE-Torhüter Niklas Puff verhinderte den dritten Treffer der Gastgeber.

Die SGE versuchte durch Einwechslung der beiden Offensivkräfte Tim Helmus und Gislain Ngesang, eine Wende herbeizuführen, die jedoch nicht gelang. „Es wäre ein Punktgewinn möglich gewesen, aber wir haben unsere Chancen nicht genutzt. In einem fairen Match haben die Friedrichsfelder cleverer gespielt. Trotzdem haben wir auswärts besser ausgesehen als zuletzt“, so das Fazit des SGE-Trainers. Am kommenden Sonntag, 21. September, erwartet die SGE Bedburg-Hau im Heimspiel den TuS Stenern.