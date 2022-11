SGE Bedburg-Hau verliert 0:2, Falko Kersten sieht Rote Karte Gegen den PSV Wesel hat die SGE Bedburg-Hau das Nachsehen und verliert dabei ich noch ihren Offensivspieler.

„Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen. Nach dem Seitenwechsel war der Gegner klar besser. Die Niederlage war verdient. Es gibt viel aufzuarbeiten“, sagte Kaul. Eigentlich wollte die SGE Bedburg-Hau in den beiden Spielen bei der SV Hönnepel-Niedermörmter (0:3) und gegen den PSV Wesel wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. „Wir haben jetzt in diesen wichtigen Partien keinen Zähler geholt und müssen uns auf jeden Fall erheblich steigern. Ich hoffe dabei, dass einige verletzte Spieler in der kommenden Woche wieder in den Kader zurückkehren“, so Kaul.

Grobes Foulspiel von Kersten

In den ersten 45 Minuten sahen die rund 150 Zuschauer im IGETEC-Sportpark noch eine ausgeglichende Auseinandersetzung der Tabellennachbarn. In der 13. Minute hatten die Gäste die erste große Gelegenheit, ein Schuss von Nico Giese landete an der Latte. Auf der Gegenseite scheiterte Martin Tekaat am Weseler Keeper Sebastian Kaiser (25.). Leon Claaßen (27.), Tom Versteegen (29., 43.) sowie Robin Deckers (37.) probierten es ohne Erfolg aus der Distanz für die SGE. Nach einer Flanke von Kersten köpfte Tom Versteegen den Ball deutlich über das Tor (45.).