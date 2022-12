SGE Bedburg-Hau verlässt Abstiegsplätze Der Landesligist gewinnt die Heimpartie gegen die Spvgg. Sterkrade-Nord mit 4:2. Nach einer 3:0-Führung wird es noch einmal spannend. Teammanager Christian Klunder sieht in der Schlussphase wie zwei Sterkrader die Rote Karte.

Die SGE Bedburg-Hau hat in ihrem letzten Meisterschaftsspiel des Jahres den anvisierten Sieg geschafft. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul gewann am Samstag die Heimpartie gegen die Spvgg. Sterkrade-Nord mit 4:2 (3:1) und überwintert auf einem Nichtabstiegsplatz. Der Gastgeber führte schon mit 3:0, dann wurde es noch einmal spannend und am Ende überaus hitzig.