SGE Bedburg-Hau verabschiedet sich von ihren treuen Anhängern mit Sieg

Die SGE Bedburg-Hau hat ihr für lange Zeit letztes Heimspiel in der Bezirksliga gewonnen. Knapp 100 Zuschauer sahen ein verdientes 2:1 (2:0) gegen den SV Haldern, der sich in die Kreisliga A Rees/Bocholt verabschiedet. Für die SGE geht es zur neuen Saison noch eine Etage tiefer runter, weil der Abstieg der Reserve in die Kreisliga B nach einer 3:5-Niederlage in Nieukerk besiegelt ist.
In der Anfangsphase der Partie tasteten sich beide Teams noch etwas ab. Aber bereits in Minute zwölf hallte der erste Torjubel durch den IGETEC-Sportpark. Nach einem missglückten Abwehrversuch der Gäste kam der Ball zu Theo Panke, der in bester Abstaubermanier die Gastgeber mit 1:0 in Führung schoss. Der Halderner Torjäger Veit Boßmann hatte in der 20. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, verzog aber knapp am SGE-Gehäuse vorbei. Niclas Raab (30.) besaß die nächste Möglichkeit, SGE-Keeper Niklas Puff hielt aber problemlos. Die SGE hatte danach mehr Ballbesitz und Spielkontrolle. Erneut Panke (42.) stellte mit einem satten Schuss unter die Latte den 2:0-Pausenstand her.
Kurz nach Wiederanpfiff wechselte SGE-Coach Bernard Alijaj gleich viermal. Etwa 20 Minuten verlief dann die Begegnung ohne nennenswerte Torchancen auf beiden Seiten. Ein direkter Freistoß aus rund 20 Metern von Henrik Schümmer weckte die Zuschauer noch einmal auf, doch Halderns Torhüter Nils Schweckhorst war auf dem Posten. In der Schlussphase hatten die Gäste etwas mehr Spielanteile. Folgerichtig markierte der Halderner Torjäger Veit Boßmann (82.) nach einer Ecke den Anschlusstreffer zum 1:2. Anschließend war wieder die SGE am Drücker. Doch Fabian Berntsen, Niclas Pohle und Christoph Gorißen scheiterten jeweils am starken Halderner Torhüter.
Nach Spielende verabschiedeten sich alle SGE-Spieler von ihren treuen Anhängern, vor allem von den „Schnepfenpower“-Fans. „Das war ein schöner Abschluss. Wir freuen uns, dass wir sportlich den Klassenerhalt geschafft hätten", so SGE-Trainer Bernard Alijaj.