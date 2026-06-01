SGE Bedburg-Hau verabschiedet sich von ihren treuen Anhängern mit Sieg

In der Anfangsphase der Partie tasteten sich beide Teams noch etwas ab. Aber bereits in Minute zwölf hallte der erste Torjubel durch den IGETEC-Sportpark. Nach einem missglückten Abwehrversuch der Gäste kam der Ball zu Theo Panke, der in bester Abstaubermanier die Gastgeber mit 1:0 in Führung schoss. Der Halderner Torjäger Veit Boßmann hatte in der 20. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, verzog aber knapp am SGE-Gehäuse vorbei. Niclas Raab (30.) besaß die nächste Möglichkeit, SGE-Keeper Niklas Puff hielt aber problemlos. Die SGE hatte danach mehr Ballbesitz und Spielkontrolle. Erneut Panke (42.) stellte mit einem satten Schuss unter die Latte den 2:0-Pausenstand her.