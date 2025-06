SGE Bedburg-Hau verabschiedet sich aus Grenzlandliga

In der Grenzlandliga der A-Junioren gab es am letzten Spieltag keine Überraschungen mehr. Die JSG SV/SGE Bedburg-Hau verteidigte Relegationsplatz neun mit einem 5:0 (3:0)-Sieg beim Kevelaerer SV. Max Janßen (3., 58.), Til Siebers (13., 68.) und Theo Panke (17.) erzielten die Tore für die JSG, die sich dazu entschieden hat, nicht an den Qualifikationsspielen zur Grenzlandliga teilzunehmen.