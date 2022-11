SGE Bedburg-Hau und SV Hö.-Nie. freuen sich auf das Lokalduell Die Fußball-Landesligisten treffen am Sonntag aufeinander. Beide Mannschaften haben in der Offensive bislang noch nicht überzeugt.

Deutlich wurde dies einmal mehr am vergangenen Spieltag, als Pedro Santiago Cejas mit seinen frühen Treffern in der vierten und achten Minute für eine scheinbar beruhigende 2:0-Führung sorgte, die aber bei der Spvvg. Sterkrade-Nord nicht reichte. Am Ende stand der Gast nach der 2:3-Niederlage erneut mit leeren Händen da.

Gut möglich ist, dass am Sonntag Biyan Kesen in der Startelf der in der Abstiegszone platzierten Mannschaft stehen wird, der die Offensive der Spielvereinigung beleben soll. Denn gerade im Angriff ist zu viel von Pedro Santiago Cejas abhängig. Von den 13 erzielten Saisontoren gingen allein ein halbes Dutzend auf den argentinischen Stürmer.

Allerdings muss Geist in der Partie gegen den unmittelbaren Nachbarn auf mehrere Spieler verzichten. So sind auf keinen Fall die gesperrten Arda Gözüduk und Jovan Milosavljevic dabei. Angeschlagen sind Alpay Erdem, Can Yilmaz und Dustin Eichholz. Und Sandro Jakopic befindet sich im Urlaub. „Das macht die ganze Sache nicht einfacher“, sagt Geist, der trotz aller personellen Widrigkeiten eine schlagkräftige Formation aufbieten will.

„Wir haben im Spielverlauf die Ordnung verloren. In der ersten Halbzeit waren wir gut organisiert und klar die bessere Mannschaft“, sagt Geist, der am Sonntag im Lokalduell mit der SGE auf Besserung und ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis hofft.

Die SGE Bedburg-Hau tritt mit viel Selbstvertrauen bei der SV Hönnepel-Niedermörmter an. Das Team von Trainer Sebastian Kaul konnte sich nach zuletzt zwei Siegen am Stück etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschaffen. Dementsprechend optimistisch und mit viel Selbstvertrauen geht die SGE in die Partie. „Wir sind gut drauf, auch die vielen verletzungsbedingten Ausfälle konnten wir kompensieren. Wir wollen die SV Hönnepel-Niedermörmter in der Tabelle auf Abstand halten. Es ist ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Das wissen wir und werden gut vorbereitet sein“, sagt Sebastian Kaul.

Die Marschroute der Gäste ist somit klar. „In der momentan Lage wollen wir wieder aus einer guten defensiven Ordnung agieren und unsere Chancen nutzen. Wir wollen das abrufen, was uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat“, so Kaul.

Die SGE Bedburg-Hau mag in der Offensive derzeit schwächeln, aber immerhin reichte die Torarmut bereits für 13 Zähler. Die Minimalisten gewannen viermal mit 1:0 und holten ein torloses Remis. „Wenn es am Sonntag wieder so sein sollte, dann wäre ich auch sehr zufrieden“, sagt Kaul, der hofft, dass Falko Kersten und Robin Deckers zum Kader gehören können. Leistungsträger Martin Tekaat fehlt wegen muskulärer Probleme. Henrik Schümmer, mit seiner Vorlage beim 1:0-Erfolg über Arminia Klosterhardt am vergangenen Sonntag einer der Matchwinner, gilt als eine Alternative für Tekaat.