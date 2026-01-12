SGE Bedburg-Hau trotzt Winterchaos und schickt Rückkehrer aufs Feld

Am Wochenende ruhte der Ball am Niederrhein. Schnee und Eis hatten die Fußballplätze im Kreis Kleve unbespielbar gemacht. Lediglich ein Testspiel von mehreren Dutzend angesetzten Partien fand statt. Der Bezirksligist SGE Bedburg-Hau trat beim Oberligisten SV Biemenhorst an – und setzte dabei einen Spieler ein, der neu im Kader ist. Welche Rolle der Neuzugang künftig einnehmen soll und wie das Vorbereitungsspiel ausgegangen ist, erklärt SGE-Trainer Bernard Alijaj.
„Klar, das Ergebnis ist sehr hoch ausgefallen, aber insgesamt bin ich zufrieden. Wir hatten bisher noch kein richtiges Training – wie alle Mannschaften. Auch der Biemenhorster Coach sagte mir, dass er und sein Team noch nicht trainiert hätten“, so Alijaj. „Uns war es einfach wichtig, überhaupt zu spielen.“ Und somit war die 0:5 (0:1)-Niederlage dann auch kein Schlag ins Kontor für den Trainer.
Bei frostigen Temperaturen hielt die SGE ihren höherklassigen Gegner bis zur Pause größtenteils auf Distanz und konnte phasenweise auch gut gegenhalten. Nur in der neunten Minute schaffte es der SV Biemenhorst, die eng gestaffelte Abwehr der SGE zu überwinden. Dardan Pepa erzielte das 1:0 für den Gastgeber.
Froh, endlich im Warmen zu sein, ließen sich die Teams offenbar etwas Zeit, ehe sie zur zweiten Halbzeit auf den Platz zurückkehrten. Der Autor des FuPa-Livetickers sendete einen Appell: „Die Fans werden sauer. Seit 22 Minuten sind die Schiedsrichter und die Mannschaft in der Kabine. Es ist arschkalt.“ Kurz danach beruhigten sich die Gemüter am Stankett, die Teams kamen endlich zurück. Die SGE Bedburg-Hau wechselte drei frische Spieler ein – darunter einen, der erst seit kurzer Zeit im SGE-Kader steht.
Denn der Bezirksligist setzt ab sofort wieder auf Louis Hoenselaar. Der 20-Jährige spielte bereits in der Saison 2024/25 für die SGE, suchte dann aber sein Glück beim Landesligisten 1. FC Lintfort. Dort kam er in dieser Saison aber lediglich auf einen Einsatz in der ersten Mannschaft und 90 Minuten im zweiten Team (Kreisliga B).
Mehr Spielpraxis soll der junge Mann nun wieder in Hasselt bekommen. „Er wird seine Chance bekommen – wie jeder Spieler im Kader. Er ist zweikampfstark, hat eine körperliche Präsenz auf dem Platz und bringt auch technische Fähigkeiten mit. Er kann den Ball gut laufen lassen“, sagt Bernard Alijaj. Hoenselaar soll in der Innenverteidigung oder auf der Sechser-Position zum Einsatz kommen.
Timon Janssen hat sich in der Winterpause dem A-Ligisten 1. FC Kleve II angeschlossen. Weitere personelle Veränderungen im Spielerkader gibt es bei der SGE in der Winterpause nicht. „Wir sind mit unserem Kader zufrieden. Daher gab es keinen Grund, noch weitere Spieler zu verpflichten“, so der SGE-Coach.
Er sah in der zweiten Halbzeit, wie der SV Biemenhorst seinen Stiefel runterspielte und noch vier Treffer erzielte – durch den erst 18-jährigen Max Peerenboom (47., 64.) und Felix Jonah Scharf (75., 82.). Das dämpfte aber nicht Alijajs Stimmung. „Bei uns ließen zunehmend die Kräfte nach. Der SV Biemenhorst war einfach schneller und fitter.“
Der SGE-Coach will am Dienstagabend weitere Erkenntnisse über sein Team sammeln. Dann empfängt die SGE Bedburg-Hau um 20 Uhr den Landesligisten Viktoria Goch zum Testspiel.
