SGE Bedburg-Hau trotzt Winterchaos und schickt Rückkehrer aufs Feld

Bei frostigen Temperaturen hielt die SGE ihren höherklassigen Gegner bis zur Pause größtenteils auf Distanz und konnte phasenweise auch gut gegenhalten. Nur in der neunten Minute schaffte es der SV Biemenhorst, die eng gestaffelte Abwehr der SGE zu überwinden. Dardan Pepa erzielte das 1:0 für den Gastgeber.

Froh, endlich im Warmen zu sein, ließen sich die Teams offenbar etwas Zeit, ehe sie zur zweiten Halbzeit auf den Platz zurückkehrten. Der Autor des FuPa-Livetickers sendete einen Appell: „Die Fans werden sauer. Seit 22 Minuten sind die Schiedsrichter und die Mannschaft in der Kabine. Es ist arschkalt.“ Kurz danach beruhigten sich die Gemüter am Stankett, die Teams kamen endlich zurück. Die SGE Bedburg-Hau wechselte drei frische Spieler ein – darunter einen, der erst seit kurzer Zeit im SGE-Kader steht.