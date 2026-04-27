SGE Bedburg-Hau trotzt der Krise und liefert eine klare Antwort

Nach den turbulenten Tagen und den Spekulationen um einen Rückzug zum Saisonende und dem angekündigten Rücktritt von Trainer Bernard Alijaj hat die erste Mannschaft der SGE Bedburg-Hau eine richtige und starke Antwort gegeben. Die Spieler ließen sich nicht hängen und zeigten vor allem eine kämpferisch starke Leistung beim ersten Heimsieg in der Rückrunde. Das 3:2 (0:1) gegen den Hamminkelner SV war zudem verdient.
Gleich zu Beginn entwickelte sich eine muntere Partie mit Torchancen auf beiden Seiten. Während Tim Helmus und Falko Kersten SGE-Möglichkeiten vergaben, schoss Romeo Burghardt am SGE-Tor vorbei. Und Hassan Hamzaoglu scheiterte an SGE-Keeper Niklas Puff. Doch Puff patzte in der 34. Minute, als er einen direkten Freistoß von Burghardt aus etwa 18 Metern zur 1:0-Führung passieren ließ – der Ball schien nicht unhaltbar.
Nach dem Seitenwechsel machte der Gastgeber zunächst Druck – jedoch ohne sich nennenswerte Chancen zu erarbeiten. Der HSV tat zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als nötig, stand kompakt in der Defensive. Doch fast aus dem Nichts gelang der SGE der Ausgleich: Kersten umkurvte Hamminkelns Torhüter Sascha Tünte und schob zum 1:1 ein.
Nur vier Minuten später: Pass aus dem Mittelfeld zum freistehenden Theo Panke, der in den Strafraum drang und eiskalt zur 2:1-Führung für die SGE vollendete. Und es kam noch besser: Nach einer Superkombination über mehrere Stationen erzielte Helmus (78.) per Flugkopfball nach Hereingabe von Fabian Berntsen das 3:1. In der Schlussphase traf nach einer Flanke Kitischa Lukas Gutenberger (90.+2) zum Anschlusstreffer für den Hamminkelner SV. Kurz danach sah HSV-Torjäger Felix Becker aufgrund einer Tätlichkeit noch die Rote Karte (90.+3).
„Das war die richtige Antwort meiner Mannschaft nach der ganzen Unruhe im Verein. Wir hatten schon in Hälfte eins gute Torchancen. In Hälfte zwei waren wir aggressiv und haben unsere Chancen dann genutzt. Unser Sieg ist deshalb auch verdient", sagte SGE-Coach Bernard Alijaj zufrieden.
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