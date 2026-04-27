SGE Bedburg-Hau trotzt der Krise und liefert eine klare Antwort

Nur vier Minuten später: Pass aus dem Mittelfeld zum freistehenden Theo Panke, der in den Strafraum drang und eiskalt zur 2:1-Führung für die SGE vollendete. Und es kam noch besser: Nach einer Superkombination über mehrere Stationen erzielte Helmus (78.) per Flugkopfball nach Hereingabe von Fabian Berntsen das 3:1. In der Schlussphase traf nach einer Flanke Kitischa Lukas Gutenberger (90.+2) zum Anschlusstreffer für den Hamminkelner SV. Kurz danach sah HSV-Torjäger Felix Becker aufgrund einer Tätlichkeit noch die Rote Karte (90.+3).

„Das war die richtige Antwort meiner Mannschaft nach der ganzen Unruhe im Verein. Wir hatten schon in Hälfte eins gute Torchancen. In Hälfte zwei waren wir aggressiv und haben unsere Chancen dann genutzt. Unser Sieg ist deshalb auch verdient", sagte SGE-Coach Bernard Alijaj zufrieden.

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