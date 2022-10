SGE Bedburg-Hau trauert um Hans-Josef Jaron

Dabei lag ihm besonders der Nachwuchs am Herzen, für den er sich in seiner Funktion als Jugend-Geschäftsführer über viele Jahre einsetzte. Später war er auch als zweiter Vorsitzender für die SG Hasselt tätig. Hans-Josef Jaron, der von vielen Menschen „Flipper“ gerufen wurde, gehörte auch zu jenen Vorstandsmitgliedern der SG Hasselt, die die Fusion mit Eintracht Schneppenbaum zur SGE Bedburg-Hau im Jahr 2005 begleiteten. 2010 schied er nach 37 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit aus dem Vorstand aus.

Für seine Verdienste um die Nachwuchsarbeit und seinen unermüdlichen Einsatz wurde Hans-Josef Jaron noch im gleichen Jahr zum Ehrenmitglied ernannt. Bereits 1998 hatte er für seine anhaltende ehrenamtliche Tätigkeit die Ehrennadel des Fußball-Verbandes Niederrhein in Gold erhalten. Die SGE-Mitglieder können sich von Hans-Josef Jaron verabschieden am Samstag, 22. Oktober, um 8.30 Uhr in der Trauerhalle der Trauerhilfe Niederrhein (Klosterplatz 2-4, Bedburg-Hau). Anschließend ist der Trauergottesdienst in der St. Stephanus-Kirche in Hasselt.