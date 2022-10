SGE Bedburg-Hau stellt den Favoriten vor Probleme Landesliga, Gruppe 2: Die SGE Bedburg-Hau zeigte eine gute Leistung, musste sich dem Mülheimer FC aber dennoch mit 0:2 geschlagen geben.

Die Mülheimer wurden zu Beginn ihrer Favoritenrolle gerecht und gaben den Ton gegen den ersatzgeschwächten Gegner aus Bedburg-Hau an. In der neunten Minute hielt SGE-Keeper Jendrik Maas einen Kopfball von Delowan Nawzad stark, der es einige Minuten später nochmal mit einem gefährlichen Lupfer versuchte (17.). Danach kam die SGE Bedburg-Hau besser in die Partie. Vor allem Spielmacher Oussama Toumzine versuchte immer wieder, Chancen in die Wege zu leiten. Doch die entscheidende Lücke sollte sich in der sattelfesten Defensive der Platzherren einfach nicht auftun. In der 35. Minute fiel das Mülheimer Führungstor, als Sandro Garcia Melian den Ball aus 20 Metern Distanz in die rechte untere Ecke schlenzte. Bis zum Halbzeitpfiff tat sich auf beiden Seiten nichts mehr.