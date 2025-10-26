Coup für die SGE. – Foto: Pascal Derks

SGE Bedburg-Hau setzt sich gegen Spitzenreiter durch Mit einem 2:1 (1.0)-Heimsieg über den Spitzenreiter VfL Rhede hat die SGE Bedburg-Hau in der Bezirksliga überrascht und ihre Erfolgsserie auf sechs ungeschlagene Partien in Folge ausgebaut. Zudem kletterte das Team auf Tabellenplatz drei. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 SGE B.-Hau VfL Rhede

Von Anfang an entwickelte sich ein intensives Spiel. Die Gastgeber erspielten sich eine Überlegenheit, kamen aber zu keinen Torchancen. Den ersten Aufreger gab es in der 16. Minute, als VfL-Akteur Luca Lorei wegen eines rüden Fouls die Rote Karte sah. Die erste SGE-Möglichkeit hatte Falko Kersten aus 20 Metern, den VfL-Keeper Marius Bauhaus parierte. Doch dann brandete Jubel auf, denn Tim Helmus (30.) hatte eine Vorlage von Leon Claaßen zur 1:0-Führung der SGE verwertet. Kurz vor Pause hatte der Gast die einzige Chance der ersten Hälfte, als Henrik Schümmer eine zu kurze Rückgabe auf seinen Torhüter Jendrik Maas spielte, der im letzten Moment noch klären konnte.

Rhede gleicht aus Nach dem Wiederanpfiff waren zwei Minuten gespielt, und der Ball zappelte im SGE-Tor. Ein Fehler im Aufbau, ein Schuss an die Latte und Leon Franken köpfte den 1:1-Ausgleich für die Rheder, die sich trotz Unterzahl aufbäumten. Die Gastgeber trafen nun auf mehr Gegenwehr und antworteten in der 61. Minute mit der erneuten Führung. Theo Panke tankte sich mit einer feinen Einzelleistung durch und versenkte den Ball zum 2:1. Die Gäste versuchten danach alles, um den Gleichstand herzustellen, die Partie wurde hitziger und die Zweikämpfe härter. Die SGE verlegte sich auf Konter, und Panke (83.) hatte die Vorentscheidung auf dem Fuß, scheiterte aber an Torhüter Bauhaus.

„Die erste Hälfte war sehr gut, wobei die Überzahl uns in die Karten spielte. Die Rheder waren in Hälfte zwei bissiger, aber wir haben dagegen gehalten. Unterm Strich ist unser Sieg verdient", sagte SGE-Co-Trainer Sebastian van Brakel zufrieden.