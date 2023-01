SGE Bedburg-Hau schließt das Kapitel Jordi van Kerkhof Der Niederländer, der sich seit Monaten nicht hat blicken lassen, gehört wie drei weitere Akteure nicht mehr zum Kader des Landesligisten SGE Bedburg-Hau. Marvin Kresimon ist nur noch Stand-by-Spieler. Drei Kicker sind neu dabei.

Die SGE Bedburg-Hau wird das Rennen um den Klassenerhalt in der Landesliga nach der Winterpause mit verändertem Kader angehen. Vier Akteure werden dann nicht mehr zum Aufgebot der Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul gehören, die als Tabellenneunter mit nur zwei Punkten Vorsprung vor einem der vier Abstiegsplätze in ihre verbleibenden elf Begegnungen der Saison 2022/23 startet.

Abwehrspieler Luca Polders wird, wie berichtet, künftig für den SV Rindern auflaufen. Der 20-Jährige hofft, dass er beim Bezirksligisten zum Stammspieler avancieren kann, was ihm bei der SGE nicht gelungen ist, seit er 2021 von der A-Jugend des 1. FC Kleve zum Nachbarn gewechselt war. „Luca Polders hat sich immer absolut korrekt verhalten. Ich glaube, dass sein Wechsel für beide Seiten der richtige Schritt ist“, so Kaul. Nicht mehr zum Kader gehört zudem der in dieser Saison aus der eigenen Jugend aufgerückte Topeyemi Olarunnade, der zuletzt einige Male in der zweiten Mannschaft in der Kreisliga A aufgelaufen war, um Spielpraxis zu sammeln. „Das reichte ihm nicht. Wir wissen noch nicht, ob er aufhören oder sich einen neuen Verein suchen will“, sagt der SGE-Coach.

Stürmer Raven Olschewski, der 2020 vom Ligarivalen PSV Wesel gekommen war, möchte künftig für einen anderen Verein auflaufen. Interesse an einer Verpflichtung von Olschewski hat unter anderem der RSV Praest. Der Bezirksligist aus Emmerich hat auch schon Kontakt zur SGE aufgenommen, um sich über die Konditionen für die Freigabe für den 28-Jährigen zu informieren. Olschewski war zuletzt mit seinen Einsatzzeiten beim Landesligisten nicht zufrieden und hatte das auch sehr deutlich gemacht. „Es sind dabei Dinge vorgefallen, die nicht in Ordnung waren. Ich rechne Raven Olschewski aber hoch an, dass er sich für sein Verhalten bei der Mannschaft später entschuldigt hat“, sagt Kaul.

Der Verein hat einen Schlussstrich unter das Kapitel Jordi van Kerkhof gezogen. Der niederländische Abwehrspieler, der in der Saison 2019/2020 zum damaligen Landesliga-Aufsteiger gewechselt war, hat sich, wie berichtet, seit Ende September nicht mehr beim Training oder den Spielen blicken lassen. Seitdem hat die SGE vergeblich versucht, per Telefon oder über soziale Netzwerke mit dem 26-Jährigen in Kontakt zu kommen. „Wir haben uns zwischenzeitlich Sorgen gemacht, mittlerweile aber erfahren, dass es Jordi gut geht und er offenbar einige Zeit beruflich in Japan war. Dieses Verhalten können wir natürlich nicht tolerieren. Deshalb spielt er in unseren Planungen keine Rolle mehr“, sagt Kaul.

Ein bitterer Verlust ist für die SGE Bedburg-Hau, dass Marvin Kresimon aus beruflichen Gründen ab März nicht mehr regelmäßig zur Verfügung stehen wird. Der Abwehrspieler, der neben Martin Tekaat der einzige Akteur im Kader ist, der in allen 15 Partien der Saison dabei war, zieht aus beruflichen Gründen nach Wolfsburg. Der 25-Jährige hat der SGE aber zugesagt, aushelfen zu wollen, wenn Not am Mann sein sollte. „Es ist schade, dass wir nicht mehr fest mit ihm planen können. Denn Marvin Kresimon war die große Konstante in unserer Innenverteidigung“, so Kaul.

Die Zugänge

Der Landesligist hat in der Abteilung Defensive aber für Ersatz gesorgt. Jasin Saiti (20), der in dieser Saison acht Partien für den Ligarivalen TSV Wachtendonk-Wankum bestritten hat, und Leander Derksen, der in der Jugend für den 1. FC Kleve spielte und 2021 zum B-Ligisten Siegfried Materborn wechselte, verstärken die SGE. Außerdem wird der 21-jährige Mittelfeldspieler Christopher Gorißen aus der zweiten Mannschaft, für die er in der Kreisliga A in dieser Saison 16 Partien bestritten und drei Tore erzielt hat, in den Landesliga-Kader aufrücken.

„Wir müssten damit in der Breite weiter gut genug aufgestellt sein, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen“, sagt Kaul. Zumal er damit rechnet, dass er nach der Winterpause wieder alle Mann an Bord haben wird – auch die Langzeitverletzten Jannik Winkels und Sebastian van Brakel. Deshalb geht der Trainer davon aus, dass es in der Winterpause bei der SGE Bedburg-Hau keine weiteren personellen Veränderungen geben wird. „Man soll zwar niemals nie sagen. Doch wir sind aktuell nicht mit weiteren möglichen Neuzugängen im Gespräch“, sagt Kaul. Er stellt sich mit seiner Mannschaft auf einen harten Abstiegskampf ein. „Ich rechne damit, dass es bis zum letzten Spieltag ein Hauen und Stechen um den Klassenerhalt gebenwird.“