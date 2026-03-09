SGE Bedburg-Hau rutscht tiefer in die Krise und verliert erneut

Bedburg-Hau im freien Fall – Foto: Pascal Derks

Die SGE Bedburg-Hau befindet sich in der Bezirksliga weiter in einer Abwärtsspirale. Zum fünften Mal in Folge kassierte die Elf von Trainer Bernard Alijaj in der Rückrunde eine Niederlage. Die SV 08/29 Friedrichsfeld behielt im Hasselter IGETEC-Sportpark glücklich, aber nicht unverdient mit 2:1 (1:0) die Oberhand. Die direkten Abstiegskonkurrenten konnten zum Glück für die SGE ebenfalls nicht punkten. Deshalb hat sie momentan noch einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Was muss jetzt geschehen, damit es wieder besser läuft?