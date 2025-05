SGE Bedburg-Hau muss immer noch zittern

Droht der SGE Bedburg-Hau ein Déjà-Vu-Erlebnis der unliebsamen Art? Vor einem Jahr gab der damalige Landesligist den eigentlich schon sicher geglaubten Klassenerhalt im Saison-Endspurt noch aus der Hand, rutschte durch zwei Niederlagen in den Entscheidungsspielen gegen die SpVgg Steele noch auf den Relegationsplatz ab und hatte dann gegen Fortuna Dilkrath das Nachsehen.

Eine Spielklasse tiefer bangt die SGE vor dem letzten Spieltag ebenfalls noch um den direkten Klassenerhalt. Nach der 1:2 (0:2)-Niederlage bei den Sportfreunden Broekhuysen muss nun am letzten Spieltag im Heimspiel gegen den starken Neuling Borussia Veen wenigstens ein Remis her, um etwaige Rechenspiele zu vermeiden.

Dazu hätte es gar nicht kommen müssen, wenn die Mannschaft von Coach Bernard Alijaj, der kurz nach Saisonbeginn Jo Voß beerbt hatte, einen Punkt aus dem Südkreis entführt hätte. Doch die Sportfreunde, die am letzten Spieltag spielfrei haben und die Saison in jedem Fall in der oberen Tabellenhälfte beenden werden, machten bereits früh einen Strich durch diese Rechnung.

Nach einer verschlafenen Anfangsphase musste die SGE schon früh einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen. Nach Ballgewinn und Steckpass von Yannis Weyers hatte Sven van Bühren die Gastgeber bereits in der sechsten Minute in Führung geschossen. Einen Diagonalball hinter die Hauer Abwehrkette verwertete Maurice Horster in der 23. Minute zum 2:0. Tim Helmus verkürzte Sekunden nach Wiederanpfiff zwar noch einmal für die Gäste, doch der rettende Ausgleichstreffer wollte trotz aller Bemühungen der Gäste nicht mehr fallen.

„Irgendwann haben wir komplett aufgemacht. Ein Unentschieden wäre in meinen Augen gerecht gewesen. Leider haben wir in der ersten Halbzeit zwei viel zu einfache Gegentore kassiert. Jetzt müssen wir nächste Woche liefern“, sagte SGE-Trainer Bernard Aliljaj. Sein Kollege Sebastian Clarke verabschiedete seine Schützlinge in die verdiente Sommerpause. „Der Sieg ist unter dem Strich verdient, auch wenn wir den Sack wesentlich früher hätten zumachen können. Aber Bedburg-Hau war im letzten Drittel auch nicht wirklich zwingend und hat uns nur selten gefordert“, sagte der Broekhuysener Trainer.