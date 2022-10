SGE Bedburg-Hau möchte gegen Dingden die Torflaute endlich beenden Der Landesligist liegt mit neun Punkten nach sechs Spielen voll im Soll, hat aber erst drei Treffer erzielt. Am Samstag geht es zu BW Dingden.

Doch es wäre durchaus mehr möglich gewesen, wenn nicht die Chancenverwertung das große Manko wäre. „Selbst gegen den Spitzenreiter SV Scherpenberg waren wir mindestens ebenbürtig, von den Möglichkeiten her sogar überlegen“, sagt Kaul, dessen Team in der Partie immerhin mehr als eine Halbzeit lang in Überzahl war. „Doch wir kriegen einfach nicht den Bock umgestoßen.“ Drei eigene Treffer, die immerhin aber drei Siege wert waren, sprechen Bände darüber, wo bei der SGE aktuell in erster Linie der Schuh drückt.

Am Samstag, 15 Uhr, bei BW Dingden hofft der Coach der SGE, dass sein Team die Flaute im Sturm endlich hinter sich lassen kann. „Vielleicht brauchen wir auch einfach mal ein ganz einfaches Tor, um Selbstvertrauen zu tanken. So ist es ja manchmal bei Stürmern. Sie benötigen ein Erfolgserlebnis – und dann läuft es wieder. In den Trainingseinheiten arbeiten meine Spieler akribisch daran“, so Kaul.

Wenig Gefahr bei Standards