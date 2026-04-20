SGE Bedburg-Hau liefert dem Spitzenreiter einen großen Kampf

Die lange Fahrstrecke von knapp 50 Kilometern hätte sich für den Bezirksligisten SGE Bedburg-Hau beinahe gelohnt. Denn der Spitzenreiter VfL Rhede erzielte durch den eingewechselten Kemoh Sacko erst in der Nachspielzeit den siegbringenden Treffer zum 1:0 (0:0). Nach der gleichzeitigen Niederlage des Verfolgers Sportfreunde Broekhuysen beim SV Haldern haben die Rheder nun fünf Punkte Vorsprung. Wie konnte die SGE Bedburg-Hau gegen den haushohen Favoriten so lange durchhalten?
Die SGE war bereits von Anfang an vor rund 100 Zuschauern voll im Spielgeschehen, sogleich auf Betriebstemperatur und hatte auch einige sehr gute Tormöglichkeiten, die aber von Fabian Berntsen und Tim Helmus vergeben wurden. Die Partie gestaltete sich völlig offen. Die Gäste verzeichneten bis zum Pausenpfiff durchaus weitere Chancen, obwohl die Rheder mit einem Lattentreffer Pech hatten.
Nach dem Seitenwechsel verlief das Duell in den ersten 15 Minuten weiterhin ausgeglichen, doch allmählich baute der Tabellenführer immer mehr Druck auf seine abstiegsbedrohten Gäste auf. Mit einem Vierfachwechsel versuchte VfL-Trainer Niklas Schemmer in der 66. Minute, das Blatt endgültig zu wenden.
Das Spiel ging in der Schlussphase fast nur noch in Richtung Tor der SGE Bedburg-Hau. Aber erst in der Nachspielzeit verwertete Sacko (90.+2) eine Flanke von links zum glücklichen 1:0-Heimsieg.
Durch diese letztlich erwartbare Niederlage ist die SGE Bedburg-Hau auf den Relegationsplatz abgerutscht und muss in den kommenden Begegnungen versuchen, den weiteren drohenden Absturz zu verhindern.
„Das war wieder eine ärgerliche Niederlage, denn wir waren in Hälfte eins überlegen und hatten drei, vier hundertprozentige Torchancen, die wir jedoch alle vergeben haben. In den ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte ging es so weiter, aber der Druck der Rheder wurde immer größer. Wir haben gut gekämpft, guten Fußball gezeigt und wurden auch vom Gegner dafür gelobt. Es wird jetzt nicht einfacher. Wir denken nun nur von Spiel zu Spiel“, sagte SGE-Coach Bernard Alijaj.