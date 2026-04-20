SGE Bedburg-Hau liefert dem Spitzenreiter einen großen Kampf

Durch diese letztlich erwartbare Niederlage ist die SGE Bedburg-Hau auf den Relegationsplatz abgerutscht und muss in den kommenden Begegnungen versuchen, den weiteren drohenden Absturz zu verhindern.

„Das war wieder eine ärgerliche Niederlage, denn wir waren in Hälfte eins überlegen und hatten drei, vier hundertprozentige Torchancen, die wir jedoch alle vergeben haben. In den ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte ging es so weiter, aber der Druck der Rheder wurde immer größer. Wir haben gut gekämpft, guten Fußball gezeigt und wurden auch vom Gegner dafür gelobt. Es wird jetzt nicht einfacher. Wir denken nun nur von Spiel zu Spiel“, sagte SGE-Coach Bernard Alijaj.