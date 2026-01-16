Bernard Alijaj geht den Weg mit der SGE Bedburg-Hau gemeinsam weiter. – Foto: Stefan Klümpen

SGE Bedburg-Hau klärt die Trainerfrage Nach einer turbulenten Phase hat derBezirksligist allmählich zur Ruhe gefunden – doch eine Personalie war zuletzt noch offen. Bleibt alles beim Alten oder kommt wieder der große Umbruch? Jetzt gibt es eine Antwort.

Die SGE Bedburg-Hau hat in der Bezirksliga eine solide Hinrunde gespielt und überwintert in Gruppe 4 im Tabellenmittelfeld. Während sich der Verein nach der Wahl des neuen Vorsitzenden Tim Kisters stabilisiert hat, sorgte zuletzt vor allem eine Frage für Spannung: Wie geht es in der kommenden Saison mit dem Trainerteam um Bernard Alijaj, Sebastian van Brakel und Patrick Kleintjes weiter? Jetzt gibt es eine Entscheidung – und sie hat Signalwirkung.

Bernard Alijaj, der zuvor Trainer der zweiten Mannschaft war, hatte das Team nach dem Landesliga-Abstieg in sehr unruhigem Fahrwasser 2024 übernommen und es zum Klassenerhalt geführt. Auch in dieser Saison macht der 41-Jährige einen guten Job. Und das wird er sicherlich auch in der kommenden Spielzeit tun. Denn Alijaj und die SGE Bedburg-Hau verlängern die Zusammenarbeit – wie oft üblich im Amateurfußball – für ein weiteres Jahr. Alijaj muss sich kurz sammeln, um eine Antwort auf die Frage zu geben, warum er bei der SGE an Bord bleibt. „Das sind drei Gründe. Der wichtigste Grund ist das Trainerteam. Wir sind so gut zusammengewachsen und haben hier etwas aufgebaut – in einer Zeit, in der viel Unruhe herrschte. Wir hatten einen Plan und eine Vorstellung und haben eine gute Mannschaft geformt“, sagt er.

Alijaj weist mehrfach darauf hin, dass Co-Trainer Sebastian van Brakel und Torwartcoach Patrick Kleintjes großen Anteil an der erfolgreichen Arbeit haben und unverzichtbar seien. Und deshalb verwundertes auch nicht, dass van Brakel und Kleintjes ebenfalls bei der SGE Bedburg-Hau bleiben. "Wir erhalten sehr viel Wertschätzung" „Der zweite Grund, warum ich bei der SGE weitermache, ist die Zusammenarbeit mit dem Verein. Wir können in Ruhe arbeiten und bekommen Rückendeckung. Und Grund drei ist der neue Vorstand. Wir erhalten sehr viel Wertschätzung“, sagt Alijaj, der im September 2024 eine Mannschaft übernahm, die einen ganz schlechten Saisonstart erwischt hatte. Die Unruhe im Vorstand – es ließ sich damals partout kein neuer Vorsitzender finden – kam obendrauf. „Das war eine schwierige Situation. Unsere Hauptaufgabe bestand darin, für Ruhe zu sorgen und ein Gemeinschaftsgefühl in der Mannschaft zu wecken“, sagt er. Und das hat offensichtlich funktioniert.