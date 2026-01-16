SGE Bedburg-Hau klärt die Trainerfrage

Die SGE Bedburg-Hau hat in der Bezirksliga eine solide Hinrunde gespielt und überwintert in Gruppe 4 im Tabellenmittelfeld. Während sich der Verein nach der Wahl des neuen Vorsitzenden Tim Kisters stabilisiert hat, sorgte zuletzt vor allem eine Frage für Spannung: Wie geht es in der kommenden Saison mit dem Trainerteam um Bernard Alijaj, Sebastian van Brakel und Patrick Kleintjes weiter? Jetzt gibt es eine Entscheidung – und sie hat Signalwirkung.
Bernard Alijaj, der zuvor Trainer der zweiten Mannschaft war, hatte das Team nach dem Landesliga-Abstieg in sehr unruhigem Fahrwasser 2024 übernommen und es zum Klassenerhalt geführt. Auch in dieser Saison macht der 41-Jährige einen guten Job. Und das wird er sicherlich auch in der kommenden Spielzeit tun. Denn Alijaj und die SGE Bedburg-Hau verlängern die Zusammenarbeit – wie oft üblich im Amateurfußball – für ein weiteres Jahr.
Alijaj muss sich kurz sammeln, um eine Antwort auf die Frage zu geben, warum er bei der SGE an Bord bleibt. „Das sind drei Gründe. Der wichtigste Grund ist das Trainerteam. Wir sind so gut zusammengewachsen und haben hier etwas aufgebaut – in einer Zeit, in der viel Unruhe herrschte. Wir hatten einen Plan und eine Vorstellung und haben eine gute Mannschaft geformt“, sagt er.
Alijaj weist mehrfach darauf hin, dass Co-Trainer Sebastian van Brakel und Torwartcoach Patrick Kleintjes großen Anteil an der erfolgreichen Arbeit haben und unverzichtbar seien. Und deshalb verwundertes auch nicht, dass van Brakel und Kleintjes ebenfalls bei der SGE Bedburg-Hau bleiben.
„Der zweite Grund, warum ich bei der SGE weitermache, ist die Zusammenarbeit mit dem Verein. Wir können in Ruhe arbeiten und bekommen Rückendeckung. Und Grund drei ist der neue Vorstand. Wir erhalten sehr viel Wertschätzung“, sagt Alijaj, der im September 2024 eine Mannschaft übernahm, die einen ganz schlechten Saisonstart erwischt hatte. Die Unruhe im Vorstand – es ließ sich damals partout kein neuer Vorsitzender finden – kam obendrauf. „Das war eine schwierige Situation. Unsere Hauptaufgabe bestand darin, für Ruhe zu sorgen und ein Gemeinschaftsgefühl in der Mannschaft zu wecken“, sagt er. Und das hat offensichtlich funktioniert.
Was Alijaj – ganz bescheiden – nicht erwähnt, ist, dass er sowie van Brakel und Kleintjes damals Verantwortung übernommen haben und mit ihrem Bekenntnis zur SGE dem Verein sicherlich auf dem Weg zu geordneten Verhältnissen geholfen haben.
Aber was steht jetzt auf Alijajs Agenda? Ist der Landesliga-Aufstieg wieder ein Thema? Nicht zwingend, so der Coach. „Man darf als Trainer nie etwas ausschließen. Das Team hat eine sehr gute Entwicklung hinter sich. Und wir wollen die Mannschaft über die Saison hinaus auch halten und vielleicht punktuell verstärken. Und dann schauen wir mal.“
Mit der Hinrunde in der Gruppe 4 der Bezirksliga ist Bernard Alijaj jedenfalls zufrieden. Nach dem katastrophalen Saisonstart, als die SGE eine heftige 0:8-Klatsche zum Auftakt bei der DJK Twisteden kassierte, hat sich die Mannschaft Schritt für Schritt gefangen und im Mittelfeld der Tabelle etabliert. Mit dem Abstieg wird die SGE Bedburg-Hau – vorausgesetzt sie wird nicht von Personalproblemen oder Pech heimgesucht – nichts zu tun haben. Mit dem Aufstieg wird es in diesem Jahr aber auch nichts werden. Zu groß ist bereits der Abstand zum Spitzenreiter VfL Rhede.
„Aber wir haben gezeigt, dass wir eine gut funktionierende Mannschaft sind. Natürlich war das 0:8 zum Auftakt schwer. Wir haben das lange besprochen und analysiert. Wir wussten im Sommer selbst nicht so recht, wo wir vor dem ersten Spieltag standen“, sagt Alijaj. Obwohl er zufrieden ist, sieht der Trainer nach wie vor noch Luft nach oben. „Wir haben noch Kapazitäten. Vor allem die jungen Spieler haben in ihrer Entwicklung noch Potenzial.“
Besonders in einem Punkt könnte sein Team noch zulegen – im Abwehrverhalten. „Ich meine damit aber nicht nur die Abwehr als Verbund, sondern das ganze Team. Alle müssen im Defensivverhalten noch besser werden“, sagt Alijaj. Er und seine Mitstreiter wollen jetzt in der Vorbereitung die Weichen stellen, um in der zweiten Saisonhälfte noch robuster dastehen zu können.
Im ersten Testspiel beim Oberligisten SV Biemenhorst (0:5) und im Duell mit Viktoria Goch am Dienstagabend (2:5) konnten Alijaj und Co. die ersten Erkenntnisse sammeln.
Am kommenden Sonntag testet die SGE Bedburg-Hau ab 15 Uhr beim Bezirksligisten VfL Tönisberg, der in der Gruppe 3 auf dem siebten Tabellenplatz überwintert.
