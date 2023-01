SGE Bedburg-Hau III wird für Chancenwucher bestraft Kreisliga B: Das Team steht in der Gruppe eins auf einem Abstiegsplatz, weil es in der Offensive nicht effektiv genug ist.

Geteiltes Leid ist halbes Leid – so lautet zurzeit die traurige Devise bei der SGE Bedburg-Hau. Denn zwei Teams kämpfen in ihren Ligen um den Klassenerhalt. Während die erste Mannschaft in der Landesliga mit zwei Punkten Vorsprung vor den vier Abstiegsplätzen rangiert, überwintert das dritte Team von Coach Björn Mende und Co-Trainer Tobias Lamers in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern auf Tabellenplatz 13, der am Saisonende das Abrutschen in die C-Liga bedeuten würde.