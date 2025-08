SGE Bedburg-Hau II will nicht noch einmal zittern

Schwierige Vorsaison

Die Sehnsucht nach einer ruhigen Saison ist groß. Denn die Turbulenzen der vergangenen Spielzeit hatten es in sich. Das fing schon früh an, als Bernard Alijaj zum Coach des Bezirksliga-Teams befördert wurde und den glücklosen Jo Voß ablöste. Linden übernahm die Verantwortung und musste den Umbruch der Reserve mehr oder weniger im Alleingang in Angriff nehmen. Das Projekt gestaltete sich schwierig, weil immer wieder erfahrene Leistungsträger, die auf dem Platz das Heft in die Hand nehmen sollten, verletzt passen mussten.