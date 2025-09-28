 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Bedburg-Hau II verliert.
Bedburg-Hau II verliert. – Foto: Stefan Klümpen

SGE Bedburg-Hau II verliert erneut, Materboren nicht aufzuhalten

Kreisliga A Kleve-Geldern: Der BV Sturm Wissel schlägt dank eines Tores von Spielertrainer Robin Deckers den TSV Nieukerk. Die SGE Bedburg-Hau II verliert nach Trainerwechsel, Siegfried Materborn bleibt perfekt.

In der Kreisliga A Kleve-Geldern wird der Mittwoch immer beliebter, so auch am 7. Spieltag. Zum Auftakt schoss Spielertrainer Robin Deckers den BV Sturm Wissel gegen den TSV Nieukerk zum dritten Saisonsieg. Die SGE Bedburg-Hau II verliert nach Trainerwechsel, Siegfried Materborn bleibt perfekt.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Mi., 24.09.2025, 20:00 Uhr
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
1
0
Abpfiff
Spielertrainer Robin Deckers, der den BV Sturm Wissel in der Vorsaison mit 39 Toren und 28 Vorlagen in die Kreisliga A schoss, war wieder der Matchwinner seiner Mannschaft. Als es schon auf ein 0:0 gegen den TSV Nieukerk hinauslief, trat der ehemalige Landesliga-Stürmer in der 89. Minute zum Freistoß an - und verwandelte direkt! Das knappe 1:0 bringt Wissel auf Rang sieben und lässt Nieukerk weiter vor der Abstiegszone rangieren. Alemannia Pfalzdorf II und der SV Veert können den TSV am Spieltag überholen.

Heute, 15:30 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
4
1
Abpfiff
Das Spiel beim Spitzenreiter Siegried Materborn lief für den SV Sevelen maximal bitter, denn die Nummer eins der Liga traf durch Julian Tenhaft in der Schlussminute des ersten Durchgangs und durch Justus Horstmann sofort nach Anpfiff des zweiten Abschnitts. Insgesamt kam das Top-Teams zu einem 4:1 und damit zum siebten Streich im siebten Spiel.

Heute, 15:00 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
1
0
Abpfiff
Marvin Flassenberg hält den Kontakt von Viktoria Winnekendonk zu Materborn aufrecht, denn sein erstes Saisontor garantierte die drei Punkte gegen das Schlusslicht SGE Bedburg-Hau II. Der Einstand von Neu-Coach René van Elten geht bei der Zweiten zwar verloren, aber auf diesem Ergebnis kann das Team durchaus aufbauen.

Die weiteren Ergebnisse

Heute, 15:00 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
4
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Issum
SV IssumSV Issum
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
2
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
7
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Veert
SV VeertSV Veert
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
0
0
Abpfiff

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag
Do., 02.10.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - Viktoria Winnekendonk
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SV Sevelen - SV Walbeck
So., 05.10.25 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Siegfried Materborn
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Aldekerk - Uedemer SV
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Nütterden - SV Issum
So., 05.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - BV Sturm Wissel
So., 05.10.25 17:00 Uhr TSV Nieukerk - TSV Wachtendonk-Wankum
Mi., 08.10.25 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Veert

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Siegfried Materborn - 1. FC Kleve II
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Walbeck - SGE Bedburg-Hau II
So., 12.10.25 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Nütterden
So., 12.10.25 15:15 Uhr Uedemer SV - Grün-Weiß Vernum
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Issum - FC Aldekerk
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Veert - SV Sevelen
So., 12.10.25 16:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Viktoria Winnekendonk
So., 12.10.25 16:30 Uhr TSV Nieukerk - Alemannia Pfalzdorf II

