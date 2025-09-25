SGE Bedburg-Hau II trennt sich von seinen Trainern

„Wir haben gemeinsam mit Patrick und Matthias kritisch analysiert, woran es liegt und wie wir den Negativtrend stoppen können. Das war sehr offen und konstruktiv. Am Ende sind wir einvernehmlich zu der Entscheidung gekommen, dass wir mit einem Trainerwechsel zu einem noch frühen Zeitpunkt in der Saison einen Impuls setzen sollten“, wird der zweite Vorsitzende Lukas Kalinowski in einer Mitteilung des Vereins zitiert. „Wir bedanken uns für die geleistete Arbeit und wissen es zu schätzen, dass Patrick und Matthias dem Verein weiterhin eng verbunden bleiben.“

Bei zurzeit fünf Punkten Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz sollen nun Rene van Elten und Leon Heuvens das Team wieder in die Spur bringen. Heuvens – zurzeit verletzter Spieler – betreute die SGE-Reserve schon bei den Niederlagen beim TSV Wa.-Wa. und zuletzt gegen den 1. FC Kleve II als Interimstrainer und fungiert ab sofort als neuer Co-Trainer. René van Elten kommt vom Uedemer SV II Die Hauptverantwortung übernimmt Rene van Elten, der dafür seine Tätigkeit beim Uedemer SV II in der Kreisliga C beendet. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bin dem USV dankbar, dass mir der Wechsel trotz der bereits laufenden Saison ermöglicht wurde“, sagt der neue Coach, der selbst schon beim Fusionsklub als Torwart aktiv war. In der Saison 2018/2019 absolvierte er drei Spiele für die zweite Mannschaft in der Kreisliga A. „Wir wollen trotz der bisherigen Rückschläge mutig auftreten und wieder Spaß am Fußball haben“, sagt Rene van Elten. Sein Debüt an der Seitenlinie wird er für seinen neuen Klub am Sonntag um 15 Uhr mit dem Spiel beim Tabellenzweiten Viktoria Winnekendonk geben.