Wechselt zur SGE Bedburg-Hau II: Rene van Elten.
Wechselt zur SGE Bedburg-Hau II: Rene van Elten. – Foto: S. Kombert

SGE Bedburg-Hau II trennt sich von seinen Trainern

In der Kreisliga A steht die Mannschaft auf dem letzten Platz und hat einen absoluten Fehlstart in die Saison hingelegt. Der Verein hat nun auf die Misere reagiert. Das bisherige Trainerduo muss gehen. Die Nachfolger stehen bereits fest. Einer war bislang noch für einen anderen Klub tätig.rnrn

Mit sechs Niederlagen in bisher sechs Saisonspielen hat die zweite Mannschaft der SGE Bedburg-Hau in der Kreisliga A Kleve/Geldern einen absoluten Fehlstart hingelegt. Zuletzt gab es ein krasses 0:7 gegen den 1. FC Kleve II. Das Team ist Schlusslicht und steckt in einem Tief. Deshalb hat der Verein nun reagiert und wagt einen Neustart auf der Trainerbank.

Aus dem Tabellenkeller soll die Mannschaft nun ein neues Duo führen: Rene van Elten und Leon Heuvens übernehmen die Verantwortung von Patrick Linden und Matthias Rausch, die seit September 2024 im Amt waren.

Gemeinsame Entscheidung

„Wir haben gemeinsam mit Patrick und Matthias kritisch analysiert, woran es liegt und wie wir den Negativtrend stoppen können. Das war sehr offen und konstruktiv. Am Ende sind wir einvernehmlich zu der Entscheidung gekommen, dass wir mit einem Trainerwechsel zu einem noch frühen Zeitpunkt in der Saison einen Impuls setzen sollten“, wird der zweite Vorsitzende Lukas Kalinowski in einer Mitteilung des Vereins zitiert. „Wir bedanken uns für die geleistete Arbeit und wissen es zu schätzen, dass Patrick und Matthias dem Verein weiterhin eng verbunden bleiben.“

Bei zurzeit fünf Punkten Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz sollen nun Rene van Elten und Leon Heuvens das Team wieder in die Spur bringen. Heuvens – zurzeit verletzter Spieler – betreute die SGE-Reserve schon bei den Niederlagen beim TSV Wa.-Wa. und zuletzt gegen den 1. FC Kleve II als Interimstrainer und fungiert ab sofort als neuer Co-Trainer.

René van Elten kommt vom Uedemer SV II

Die Hauptverantwortung übernimmt Rene van Elten, der dafür seine Tätigkeit beim Uedemer SV II in der Kreisliga C beendet. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bin dem USV dankbar, dass mir der Wechsel trotz der bereits laufenden Saison ermöglicht wurde“, sagt der neue Coach, der selbst schon beim Fusionsklub als Torwart aktiv war.

In der Saison 2018/2019 absolvierte er drei Spiele für die zweite Mannschaft in der Kreisliga A. „Wir wollen trotz der bisherigen Rückschläge mutig auftreten und wieder Spaß am Fußball haben“, sagt Rene van Elten. Sein Debüt an der Seitenlinie wird er für seinen neuen Klub am Sonntag um 15 Uhr mit dem Spiel beim Tabellenzweiten Viktoria Winnekendonk geben.

