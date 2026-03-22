 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

SGE Bedburg-Hau II siegt, Veert holt Punkt, drei Teams mit 45 Punkten

Kreisliga A Kleve-Geldern: FC Aldekerk besiegt Siegfried Materborn, Uedemer SV gewinnt in Nieukerk, Viktoria Winnekendonk mit Remis, SV Sevelen schlägt 1. FC Kleve II, torreiche Spiele bei BV Sturm Wissel und SV Walbeck. SGE Bedburg-Hau II holt zweiten Saisonsieg.

von André Nückel · Heute, 18:19 Uhr · 0 Leser
Denkwürdige Spiele für Bedburg-Hau II und Sevelen.
Denkwürdige Spiele für Bedburg-Hau II und Sevelen. – Foto: Susanne Schmidt

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Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Der 20. Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern bringt Bewegung im oberen Tabellendrittel: Der FC Aldekerk schlägt Spitzenreiter Siegfried Materborn, während der Uedemer SV nachzieht und punktgleich mit Viktoria Winnekendonk und Aldekerk auf Rang zwei steht. Dahinter fallen zahlreiche Tore und mehrere späte Entscheidungen. Die SGE Bedburg-Hau II holt ihren zweiten Saisonsieg.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
2
1
Abpfiff
Der FC Aldekerk hat das Topspiel gegen Tabellenführer Siegfried Materborn mit 2:1 gewonnen und damit den Kampf um die Spitze neu belebt. Vor 140 Zuschauern brachte Robin Ciupka die Gastgeber bereits in der 12. Minute in Führung. Die Mannschaft von Trainer Marc Kersjes legte nach dem Seitenwechsel nach, als Matthias Diepers in der 48. Minute auf 2:0 erhöhte. Materborn reagierte nur wenig später: Lukas Gervens verwandelte in der 54. Minute einen Handelfmeter zum Anschluss. In der Folge blieb es beim knappen Ergebnis, weitere Treffer fielen nicht mehr.

Für die Elf von Trainer Sebastian Eul bedeutet die Niederlage einen Dämpfer, während Aldekerk mit nun 45 Punkten den Abstand zur Spitze verkürzt. Tabellenführer bleibt weiterhin Materborn mit 52 Zählern. Viktoria Winnekendonk kann am Spieltag sogar bis auf fünf Punkte herankommen.

Heute, 13:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
3
1
Abpfiff
+Video

Die SGE Bedburg-Hau II feierte gegen den TSV Wachtendonk-Wankum einen 3:1-Heimsieg und verbesserte sich auf elf Punkte. Zunächst brachte Jan Elsmann die Hausherren in der 37. Minute in Führung, nur zwei Minuten später legte Patrick Linden das 2:0 nach. Noch vor der Pause verkürzte Sören Höffler für die Gäste auf 1:2 (43.). Im zweiten Durchgang stellte Matthias Rausch mit dem 3:1 in der 61. Minute den alten Abstand wieder her. Für Bedburg-Hau II war es erst der zweite Saisonsieg, während Wachtendonk-Wankum bei 29 Punkten bleibt.

Heute, 15:30 Uhr
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
0
5
Abpfiff
+Video

Der SV Walbeck landete beim SV Nütterden einen deutlichen 5:0-Auswärtssieg. Bereits in der Anfangsphase sorgten die Gäste für klare Verhältnisse: Lucas Holla traf in der 21. Minute zum 1:0, Marcel Giesen erhöhte zwei Minuten später auf 2:0, ehe Joel Zweigle in der 26. Minute das 3:0 folgen ließ. Nach der Pause bauten Lukas Wistuba (61.) und Robin Dietz (68.) das Ergebnis weiter aus. Für Walbeck bedeutet der Erfolg den Sprung auf 26 Punkte, während Nütterden bei 14 Zählern bleibt.

Heute, 15:30 Uhr
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
3
3
Abpfiff

Zwischen Grün-Weiß Vernum und Viktoria Winnekendonk endete es 3:3 - und zwar erst nach spätem Ausgleich. Justin Regenhardt brachte Vernum bereits in der zweiten Minute in Führung, Oliver Berns glich in der 13. Minute aus. Doch noch vor der Pause lag wieder die Heimmannschaft vorne, weil Tim Hegmans das 2:1 erzielte (24.). Im zweiten Durchgang erhöhte Lutz Schetters auf 3:1 (62.), bevor Mauro Thielen nur sechs Minuten später verkürzte. In der Schlussphase sah Jonah Schmidt in der 77. Minute die Rote Karte. Trotzdem brachte Winnekendonk noch den Ausgleich zustande: Lion Janssen verwandelte in der 90.+5 Minute einen Foulelfmeter zum 3:3. Für die Viktoria ist es ein später Punktgewinn, für Vernum eine Partie, die trotz langer Führung nicht gewonnen wurde.

Heute, 15:30 Uhr
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
5
3
Abpfiff
+Video

Der SV Sevelen gewann mit 5:3 gegen den 1. FC Kleve II und festigte damit Rang fünf. Die Gäste aus Kleve gingen zunächst durch Banstan A. S. Almohammed in der 8. Minute in Führung, doch Sevelen glich in der 16. Minute aus. Danach brachte Raven Olschewski den 1. FC Kleve II per Handelfmeter erneut nach vorn (30.). Direkt nach Wiederbeginn fiel das 2:2 (47.), ehe Piotr Andrzej Lewandowski in der 64. Minute zum 3:2 für Kleve traf. Die Antwort der Gastgeber folgte schnell: In der 66. Minute fiel der erneute Ausgleich per Foulelfmeter. Danach drehte Sevelen das Spiel endgültig und erzielte in der 77. sowie 88. Minute die Treffer zum 5:3. Eine denkwürdige Partie!

Heute, 15:00 Uhr
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
SV Issum
SV IssumSV Issum
7
2
Abpfiff
+Video
Ein torreiches Heimspiel erlebte der BV Sturm Wissel, der den SV Issum mit 7:2 bezwang. Den Anfang machte Lucas Heißing per Foulelfmeter in der 11. Minute. Danach erhöhten Robin Deckers (19.) und André Sowa (33.), ehe Maurice van de Sandt (38.) und erneut Sowa (40.) schon vor der Pause auf 5:0 stellten. Nach dem Seitenwechsel traf Robin Deckers noch einmal per Foulelfmeter zum 6:0 (57.). Für den SV Issum verkürzte Nils Kabasch mit einem Doppelpack (63., 84.), dazwischen war André Sowa zum dritten Mal an diesem Tag erfolgreich und erzielte in der 76. Minute das 7:1. Wissel steht nun bei 21 Punkten.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
1
4
Abpfiff
+Video

Der Uedemer SV gewann beim TSV Nieukerk mit 4:1 und hat nun wie Viktoria Winnekendonk und der FC Aldekerk 45 Punkte. Die Gäste legten vor 35 Zuschauern schon vor der Pause den Grundstein für den Auswärtssieg und trafen in der 31., 36. und 45.+2 Minute dreimal. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Max Brusius in der 69. Minute für Nieukerk auf 1:3, ehe der vierte Uedemer Treffer in der 79. Minute den Endstand herstellte. Der USV hat jetzt ebenfalls 45 Punkte.

Heute, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
SV Veert
SV VeertSV Veert
3
3
Abpfiff

Sechs Tore gab es auch zwischen der Alemannia Pfalzdorf II und dem SV Veert. Zunächst brachte Tim Janssen die Gastgeber in der 12. Minute in Führung, Louis Genego glich für Veert in der 19. Minute aus. Nach der Pause brachte Felix Brock die Gäste erstmals nach vorne (51.), doch Joel Maximilian Piskurek drehte die Partie mit zwei Treffern in der 58. und 67. Minute erneut zugunsten der Gastgeber. Der SV Veert kam jedoch noch einmal zurück: Mattis van Meegen, erst in der 60. Minute für Felix Brock eingewechselt, traf in der 73. Minute zum 3:3-Endstand. Beide Mannschaften nehmen damit einen Punkt mit, der tabellarisch vor allem Veert etwas hilft.

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Walbeck - FC Aldekerk
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Veert - SV Nütterden
So., 29.03.26 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Uedemer SV
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - BV Sturm Wissel
So., 29.03.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Sevelen
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Issum - TSV Nieukerk
So., 29.03.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SGE Bedburg-Hau II
So., 29.03.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - Grün-Weiß Vernum

22. Spieltag
Do., 02.04.26 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Wachtendonk-Wankum
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Walbeck
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Sevelen - Siegfried Materborn
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Viktoria Winnekendonk
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Nieukerk - BV Sturm Wissel
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Issum
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Nütterden - Uedemer SV
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Veert

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kleve-Geldern

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