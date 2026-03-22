SGE Bedburg-Hau II siegt, Veert holt Punkt, drei Teams mit 45 Punkten

Denkwürdige Spiele für Bedburg-Hau II und Sevelen. – Foto: Susanne Schmidt

Der 20. Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern bringt Bewegung im oberen Tabellendrittel: Der FC Aldekerk schlägt Spitzenreiter Siegfried Materborn, während der Uedemer SV nachzieht und punktgleich mit Viktoria Winnekendonk und Aldekerk auf Rang zwei steht. Dahinter fallen zahlreiche Tore und mehrere späte Entscheidungen. Die SGE Bedburg-Hau II holt ihren zweiten Saisonsieg.

Für die Elf von Trainer Sebastian Eul bedeutet die Niederlage einen Dämpfer, während Aldekerk mit nun 45 Punkten den Abstand zur Spitze verkürzt. Tabellenführer bleibt weiterhin Materborn mit 52 Zählern. Viktoria Winnekendonk kann am Spieltag sogar bis auf fünf Punkte herankommen.

Der FC Aldekerk hat das Topspiel gegen Tabellenführer Siegfried Materborn mit 2:1 gewonnen und damit den Kampf um die Spitze neu belebt. Vor 140 Zuschauern brachte Robin Ciupka die Gastgeber bereits in der 12. Minute in Führung. Die Mannschaft von Trainer Marc Kersjes legte nach dem Seitenwechsel nach, als Matthias Diepers in der 48. Minute auf 2:0 erhöhte. Materborn reagierte nur wenig später: Lukas Gervens verwandelte in der 54. Minute einen Handelfmeter zum Anschluss. In der Folge blieb es beim knappen Ergebnis, weitere Treffer fielen nicht mehr.

Die SGE Bedburg-Hau II feierte gegen den TSV Wachtendonk-Wankum einen 3:1-Heimsieg und verbesserte sich auf elf Punkte. Zunächst brachte Jan Elsmann die Hausherren in der 37. Minute in Führung, nur zwei Minuten später legte Patrick Linden das 2:0 nach. Noch vor der Pause verkürzte Sören Höffler für die Gäste auf 1:2 (43.). Im zweiten Durchgang stellte Matthias Rausch mit dem 3:1 in der 61. Minute den alten Abstand wieder her. Für Bedburg-Hau II war es erst der zweite Saisonsieg, während Wachtendonk-Wankum bei 29 Punkten bleibt.

Der SV Walbeck landete beim SV Nütterden einen deutlichen 5:0-Auswärtssieg. Bereits in der Anfangsphase sorgten die Gäste für klare Verhältnisse: Lucas Holla traf in der 21. Minute zum 1:0, Marcel Giesen erhöhte zwei Minuten später auf 2:0, ehe Joel Zweigle in der 26. Minute das 3:0 folgen ließ. Nach der Pause bauten Lukas Wistuba (61.) und Robin Dietz (68.) das Ergebnis weiter aus. Für Walbeck bedeutet der Erfolg den Sprung auf 26 Punkte, während Nütterden bei 14 Zählern bleibt.

Zwischen Grün-Weiß Vernum und Viktoria Winnekendonk endete es 3:3 - und zwar erst nach spätem Ausgleich. Justin Regenhardt brachte Vernum bereits in der zweiten Minute in Führung, Oliver Berns glich in der 13. Minute aus. Doch noch vor der Pause lag wieder die Heimmannschaft vorne, weil Tim Hegmans das 2:1 erzielte (24.). Im zweiten Durchgang erhöhte Lutz Schetters auf 3:1 (62.), bevor Mauro Thielen nur sechs Minuten später verkürzte. In der Schlussphase sah Jonah Schmidt in der 77. Minute die Rote Karte. Trotzdem brachte Winnekendonk noch den Ausgleich zustande: Lion Janssen verwandelte in der 90.+5 Minute einen Foulelfmeter zum 3:3. Für die Viktoria ist es ein später Punktgewinn, für Vernum eine Partie, die trotz langer Führung nicht gewonnen wurde.

Der SV Sevelen gewann mit 5:3 gegen den 1. FC Kleve II und festigte damit Rang fünf. Die Gäste aus Kleve gingen zunächst durch Banstan A. S. Almohammed in der 8. Minute in Führung, doch Sevelen glich in der 16. Minute aus. Danach brachte Raven Olschewski den 1. FC Kleve II per Handelfmeter erneut nach vorn (30.). Direkt nach Wiederbeginn fiel das 2:2 (47.), ehe Piotr Andrzej Lewandowski in der 64. Minute zum 3:2 für Kleve traf. Die Antwort der Gastgeber folgte schnell: In der 66. Minute fiel der erneute Ausgleich per Foulelfmeter. Danach drehte Sevelen das Spiel endgültig und erzielte in der 77. sowie 88. Minute die Treffer zum 5:3. Eine denkwürdige Partie!

Ein torreiches Heimspiel erlebte der BV Sturm Wissel, der den SV Issum mit 7:2 bezwang. Den Anfang machte Lucas Heißing per Foulelfmeter in der 11. Minute. Danach erhöhten Robin Deckers (19.) und André Sowa (33.), ehe Maurice van de Sandt (38.) und erneut Sowa (40.) schon vor der Pause auf 5:0 stellten. Nach dem Seitenwechsel traf Robin Deckers noch einmal per Foulelfmeter zum 6:0 (57.). Für den SV Issum verkürzte Nils Kabasch mit einem Doppelpack (63., 84.), dazwischen war André Sowa zum dritten Mal an diesem Tag erfolgreich und erzielte in der 76. Minute das 7:1. Wissel steht nun bei 21 Punkten.

Der Uedemer SV gewann beim TSV Nieukerk mit 4:1 und hat nun wie Viktoria Winnekendonk und der FC Aldekerk 45 Punkte. Die Gäste legten vor 35 Zuschauern schon vor der Pause den Grundstein für den Auswärtssieg und trafen in der 31., 36. und 45.+2 Minute dreimal. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Max Brusius in der 69. Minute für Nieukerk auf 1:3, ehe der vierte Uedemer Treffer in der 79. Minute den Endstand herstellte. Der USV hat jetzt ebenfalls 45 Punkte.

Sechs Tore gab es auch zwischen der Alemannia Pfalzdorf II und dem SV Veert. Zunächst brachte Tim Janssen die Gastgeber in der 12. Minute in Führung, Louis Genego glich für Veert in der 19. Minute aus. Nach der Pause brachte Felix Brock die Gäste erstmals nach vorne (51.), doch Joel Maximilian Piskurek drehte die Partie mit zwei Treffern in der 58. und 67. Minute erneut zugunsten der Gastgeber. Der SV Veert kam jedoch noch einmal zurück: Mattis van Meegen, erst in der 60. Minute für Felix Brock eingewechselt, traf in der 73. Minute zum 3:3-Endstand. Beide Mannschaften nehmen damit einen Punkt mit, der tabellarisch vor allem Veert etwas hilft.

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Walbeck - FC Aldekerk

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Veert - SV Nütterden

So., 29.03.26 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Uedemer SV

So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - BV Sturm Wissel

So., 29.03.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Sevelen

So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Issum - TSV Nieukerk

So., 29.03.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SGE Bedburg-Hau II

So., 29.03.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - Grün-Weiß Vernum



22. Spieltag

Do., 02.04.26 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Wachtendonk-Wankum

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Walbeck

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Sevelen - Siegfried Materborn

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Viktoria Winnekendonk

Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Nieukerk - BV Sturm Wissel

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Issum

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Nütterden - Uedemer SV

Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Veert

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: