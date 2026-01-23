Die Zweite der SGE darf sich über die Vereinstreue freuen. – Foto: Stefan Klümpen

SGE Bedburg-Hau II sendet ein Signal Die Mannschaft steckt in der Kreisliga A Kleve/Geldern tief im Abstiegskampf. Dennoch haben schon alle Spieler ihre Zusage für die kommende Saison gegeben.

Die SGE Bedburg-Hau II hatte sich für die letzten fünf Spiele in der Kreisliga A Kleve/Geldern viel vorgenommen: Zehn Punkte sollten her, um im Abstiegskampf den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu schaffen. Doch statt des erhofften Aufschwungs holte die Mannschaft nur vier Zähler und überwintert nun als Schlusslicht. Der Druck wächst, die Rückrunde wird zur Bewährungsprobe.

Mit insgesamt nur acht Punkten auf dem Konto beträgt der Rückstand der SGE II bereits sieben Zähler auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Der Coach kennt den Hauptgrund: „Wir haben einfach zu oft Remis gespielt“, sagt Rene van Elten. Denn gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf – SV Nütterden, TSV Nieukerk und Alemannia Pfalzdorf II gab es am Ende nur Punkteteilungen. „Zwar verfügen wir über eine tolle Moral, aber wenn am Ende wieder kein Sieg rausspringt, kommt schon der Frust auf“, sagt Rene van Elten und beschreibt damit besonders die Situation nach dem letzten Heimspiel gegen den SV Nütterden Anfang Dezember. Dennoch geht die SGE Bedburg-Hau II optimistisch in die anstehende Vorbereitung auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026. Zumal das Team bereits ein klares Signal abgegeben hat. Mannschaft zeigt sich loyal Die Mannschaft wird auch in der kommenden Saison, unabhängig von der Ligazugehörigkeit, zusammenbleiben. Alle aktuellen Fußballer des Kaders haben ihre Zusage für die Spielzeit 2026/2027 gegeben.