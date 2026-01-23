SGE Bedburg-Hau II sendet ein Signal

Die SGE Bedburg-Hau II hatte sich für die letzten fünf Spiele in der Kreisliga A Kleve/Geldern viel vorgenommen: Zehn Punkte sollten her, um im Abstiegskampf den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu schaffen. Doch statt des erhofften Aufschwungs holte die Mannschaft nur vier Zähler und überwintert nun als Schlusslicht. Der Druck wächst, die Rückrunde wird zur Bewährungsprobe.
Mit insgesamt nur acht Punkten auf dem Konto beträgt der Rückstand der SGE II bereits sieben Zähler auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Der Coach kennt den Hauptgrund: „Wir haben einfach zu oft Remis gespielt“, sagt Rene van Elten. Denn gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf – SV Nütterden, TSV Nieukerk und Alemannia Pfalzdorf II gab es am Ende nur Punkteteilungen.
Die Mannschaft wird auch in der kommenden Saison, unabhängig von der Ligazugehörigkeit, zusammenbleiben. Alle aktuellen Fußballer des Kaders haben ihre Zusage für die Spielzeit 2026/2027 gegeben.
Und auch die Wahrscheinlichkeit, dass aus der Interimslösung eine dauerhafte Trainerlösung wird, ist aktuell groß. Zwar sind die finalen Gespräche zwischen Rene van Elten, der nach fünf Spieltagen vom Uedemer SV II zur SGE Bedburg-Hau II wechselte , und dem Vorstand offenbar noch nicht gelaufen, aber sowohl die Rückmeldungen aus dem Team als auch erste Äußerungen aller Beteiligten lassen darauf schließen, dass der aktuelle Trainer an Bord bleibt.
Natürlich wissen derzeit alle bei der SGE, dass der Klassenerhalt ein wenig einer „mission impossible“ gleicht. Rene van Elten geht im Gespräch diese Aufgabe mathematisch an. „Wir haben noch 14 Partien zu bestreiten und müssten im Durchschnitt zwei Punkte pro Spiel erreichen, um die Klasse halten zu können“, sagt der 31-jährige Coach. Und bei diesem Unterfangen muss die SGE II natürlich gerade gegen die direkten Konkurrenten gewinnen.
Der Trainer ist zuversichtlich. „Wir können in der Liga mithalten, das haben wir schon gezeigt. Aber wir wissen natürlich auch um die Schwere der Aufgabe. Solange wir auf den Platz gehen, werden wir aber jede Partie angehen, als wäre es ein Endspiel“, sagt Rene van Elten. Am Sonntag steigt der Testspiel-Auftakt beim SV Rindern II. Anstoß ist um 15.30 Uhr.
