SGE Bedburg-Hau II ist chancenlos

Die SGE Bedburg-Hau II geht in der Kreisliga A Kleve/Geldern schweren Zeiten entgegen. Im Heimspiel gegen den 1. FC Kleve II mit dem „Heimkehrer“ Christian „Theo“ Klunder, der in den vergangenen neun Jahren in unterschiedlichsten Funktionen bei des SGE aktiv gewesen war und nun die Klever Reserve coacht, gingen die Hasselter sang- und klanglos mit 0:7 (0:4) unter.
Und die SGE II bleibt damit als einzige Mannschaft in der Liga auch nach dem sechsten Spieltag ohne Punktgewinn und folgerichtig auf dem letzten Tabellenplatz. Nach zuletzt ansehnlicher Leistung in der Auswärtspartie in Wachtendonk schien der frühe Spielbeginn am Sonntag um 13 Uhr den Gastgebern alles andere als in die Karten zu spielen.
Denn von Beginn an fehlte den SGE-Akteuren der Biss. Den zeigten dagegen die Gäste aus Kleve. Nach bisher nur zwei Siegen und einem aktuellen Personalengpass konnte Christian Klunder an seiner alten Wirkungsstätte auf Verstärkung aus dem Oberliga-Kader zurückgreifen. Mit Timo Sanders, Ilkay Akpinar und Dario Gerling standen gleich drei Akteure auf dem Platz, die in dieser Saison schon höherklassig zum Einsatz gekommen sind. Und da die Gastgeber dann auch noch fleißig Geschenke verteilten, dauerte es nur bis zur fünften Minute, ehe Jude Zoum das erste Missverständnis in der SGE-Abwehr direkt zur Führung nutzen konnte.
Und die Klever hielten den Druck aufrecht. Nach einer Viertelstunde war es erneut Zoum, der einen langen Ball seiner Teamkameraden erfolgreich zum 2:0 nutzen konnte. Ex-SGE-Akteur Kosovar Demiri nutzte dann einen schwachen Pass der Gastgeber als Vorlage zum vorentscheidenden 3:0 (32.).
Noch vor dem Seitenwechsel war es dann der stark aufspielende Ilkay Akpinar, der den Treffer zum 4:0 erzielte. Allerdings hatte der Unparteiische in dieser Situation die Abseitsstellung von gleich drei Klevern übersehen.
Nach der Pause stand die SGE II zunächst defensiv besser, doch Dario Gerling schloss einen sehenswerten Klever Konter zum 5:0 (53.) erfolgreich ab. Erneut Gerling (83) sowie der eingewechselte Dominik Ljubicic (88.) stellten dann den 7:0-Endstand her.
SGE-Coach Leon Heuvens, der nach Spieltag vier die Nachfolge des bisherigen SGE-Trainers Patrick Linden übernommen hatte, haderte während der Partie zwar des Öfteren mit den Entscheidungen des Schiedsrichters, war aber auch von der Vorstellung seiner Mannschaft maßlos enttäuscht. „Das war absolut blutleer. Ich habe die Spieler nach der letzten Woche nicht wiedererkannt.“
FCK-Coach Christian Klunder resümierte: „Wir haben hier absolut verdient gewonnen.“