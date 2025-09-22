Deftige Klatsche für Bedburg-Hau. – Foto: Stefan Klümpen

SGE Bedburg-Hau II ist chancenlos In der Kreisliga A Kleve/Geldern verlieren die Hasselter deutlich. Das 0:7 verschärft die Situation zunehmend. Die Klever haben mehrere Asse im Ärmel. Verlinkte Inhalte Kreisliga A Kleve/GE 1. FC Kleve II SGE B.-Hau II

Die SGE Bedburg-Hau II geht in der Kreisliga A Kleve/Geldern schweren Zeiten entgegen. Im Heimspiel gegen den 1. FC Kleve II mit dem „Heimkehrer“ Christian „Theo“ Klunder, der in den vergangenen neun Jahren in unterschiedlichsten Funktionen bei des SGE aktiv gewesen war und nun die Klever Reserve coacht, gingen die Hasselter sang- und klanglos mit 0:7 (0:4) unter.

Und die SGE II bleibt damit als einzige Mannschaft in der Liga auch nach dem sechsten Spieltag ohne Punktgewinn und folgerichtig auf dem letzten Tabellenplatz. Nach zuletzt ansehnlicher Leistung in der Auswärtspartie in Wachtendonk schien der frühe Spielbeginn am Sonntag um 13 Uhr den Gastgebern alles andere als in die Karten zu spielen. Denn von Beginn an fehlte den SGE-Akteuren der Biss. Den zeigten dagegen die Gäste aus Kleve. Nach bisher nur zwei Siegen und einem aktuellen Personalengpass konnte Christian Klunder an seiner alten Wirkungsstätte auf Verstärkung aus dem Oberliga-Kader zurückgreifen. Mit Timo Sanders, Ilkay Akpinar und Dario Gerling standen gleich drei Akteure auf dem Platz, die in dieser Saison schon höherklassig zum Einsatz gekommen sind. Und da die Gastgeber dann auch noch fleißig Geschenke verteilten, dauerte es nur bis zur fünften Minute, ehe Jude Zoum das erste Missverständnis in der SGE-Abwehr direkt zur Führung nutzen konnte.