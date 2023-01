SGE Bedburg-Hau II bleibt trotz aller Erfolge auf dem Teppich Bernard Alijaj, Trainer des Tabellenvierten, hält noch am Saisonziel Klassenerhalt fest. Christoph Gorißen wechselt in den Landesliga-Kader.

Die Aufsteiger setzen in der laufenden Saison der Kreisliga A Kleve/Geldern die Glanzlichter. Viktoria Winnekendonk darf sich als Tabellendritter noch berechtigte Hoffnungen machen, in den Kampf um einen der beiden Aufstiegsplätze eingreifen zu können. Direkt dahinter folgt die SGE Bedburg-Hau II, die allerdings bei zehn Zählern Rückstand auf das Spitzenduo aus Uedem und Sevelen keinerlei Ambitionen in Richtung Bezirksliga hat.

Dennoch bleibt Bescheidenheit beim Neuling zunächst oberstes Gebot. „Wir werden uns auch nach der Winterpause zunächst voll und ganz auf unser eigentliches Saisonziel Klassenerhalt konzentrieren. Ich habe im Fußball schon viele Dinge erlebt, die man vorher für unmöglich gehalten hat. Es kann immer mal passieren, dass man in eine Negativserie kommt. Und dann geht es auch ganz schnell nach unten. Das wollen wir absolut verhindern“, so die klare Ansage von Alijaj.

Ganz im Gegenteil. Trotz der beeindruckenden Bilanz wirft die Reserve des Hauer Landesliga-Teams immer noch einen vorsichtigen Blick nach unten. Obschon es bei 15 Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone nicht mehr allzu lange dauern dürfte, bis die SGE II endgültig in Sicherheit ist. „Wir wollten uns in der Kreisliga A etablieren und als Mannschaft weiterentwickeln. Das hat besser geklappt, als wir vor dem Saisonstart gedacht hatten“, sagt SGE-Coach Bernard Alijaj.

In den Wochen vor der Pause lief es bei seiner Mannschaft nicht mehr ganz so rund. Beim abgeschlagenen Schlusslicht TSV Weeze II mühte sich der Neuling zu einem 2:1. Gegen den SV Walbeck, den SV Grieth und den SC Auwel-Holt musste die Reserve jeweils als Verlierer den Platz verlassen. „Das waren zwar kleine Rückschläge. Doch wir kennen die Ursachen und sind deshalb ohne große Sorgen in die Vorbereitung gestartet“, so Alijaj.

Auf einen Leistungsträger wird er allerdings verzichten müssen. Mittelfeldspieler Christoph Gorißen hat sich mit starken Leistungen für höhere Aufgaben empfohlen und ist in den Landesligakader aufgerückt. Für den Trainer kein Problem: „Dafür sind wir als Reserve da, Spielern ein vernünftiges Sprungbrett für die Erste zu bieten.“

Insgesamt geht Alijaj zuversichtlich an die kommenden Aufgaben heran. Zwar ist die SGE Bedburg-Hau II die Rolle des Außenseiters zunächst einmal los. Aber auf der anderen Seite bringt die Mannschaft aus Hasselt genug Qualität mit, um auch weiterhin in der Spitzengruppe der Liga mitmischen zu können.