SGE Bedburg-Hau feiert glücklichen Sieg in Xanten

In der Bezirksliga ist es beim TuS Xanten zum Kräftemessen mit der SGE Bedburg-Hau gekommen – mit dem besseren Ende für die Gäste. Die Hasselter, die zuvor punktgleich mit dem Gastgeber waren, setzten sich mit 3:1 (1:0) durch, feierten damit den ersten Auswärtssieg und haben nun zehn Zähler auf dem Konto. Der TuS Xanten ging leer aus und bleibt mit sieben Punkten in der unteren Tabellenregion.

Der Anfang der Begegnung war geprägt von Mittelfeldgeplänkel ohne große Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Was jedoch der Xantener Abwehrspieler Jesse Sticklat in der 13. Minute änderte, als er nach einem Freistoß von Marvin Braun zur TuS-Führung vollstreckte. In der Folgezeit waren die Gastgeber überlegen, hatten die Spielkontrolle und hätten aufgrund vieler guter Chancen auf 3:0 erhöhen können.

Nach dem Wiederanpfiff hatten die Xantener weiterhin die Begegnung in der Hand und erspielten sich weitere Torchancen, die jedoch vergeben wurden. Was sich am Ende rächen sollte, denn Theo Panke (69.) markierte mit seinem dritten Saisontreffer den 1:1-Ausgleich für die Gäste.

Dann überschlugen sich die Ereignisse, da der eingewechselte SGE-Torjäger Falko Kersten zunächst Fabian Berntsen (73.) das 2:1 aufgelegt hatte und dann zwei Minuten (75.) später das Ergebnis aus SGE-Sicht auf 3:1 erhöhte. Für den TuS Xanten verlief die Partie unfassbar, hatten sie das scheinbar gewonnene Duell doch innerhalb von sechs Minuten noch verloren.