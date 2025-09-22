Immerhin ein Punkt für die SGE. – Foto: Pascal Derks

SGE Bedburg-Hau erreicht ein 2:2 gegen TuS Stenern Der Bezirksligist trotzt dem TuS Stenern ein 2:2-Unentschieden ab. Falko Kersten sorgt für den umjubelten Ausgleich. Dabei hätte die SGE schon vor der Pause eine Vorentscheidung treffen können.

Die SGE Bedburg-Hau hat ein Erfolgserlebnis verbucht. Die Mannschaft erreichte in der Bezirksliga gegen den Tabellenzweiten TuS Stenern, der jetzt seit fünf Spielen ungeschlagen ist, ein verdientes 2:2 (1:1). Die Begegnung nahm sofort Fahrt auf. In der dritten Minute hatte der Gastgeber seine erste große Torchance, doch Tim Helmus und Theo Panke scheiterten knapp. Weiter ging es in der zwölften Minute, als TuS-Akteur Fabian Simmrow eine Flanke zur SGE-Führung ins eigene Tor beförderte. Die nächste Möglichkeit vergab Fabian Berntsen (14.) per Kopf aus kurzer Distanz. Und Julian Diedenhofen (21.) hatte das 2:0 auf dem Fuß, doch er schoss knapp am zweiten Pfosten vorbei.

Gestern, 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau SGE B.-Hau TuS Stenern TuS Stenern 2 2 Abpfiff + Video Wie es dann so im Fußball oft läuft, kommt aus dem Nichts der Ausgleich. SGE-Keeper Niklas Puff wollte den Ball einem Mitspieler zuwerfen, traf aber nur Alexander Biermann, der nur noch aus 18 Metern ins leere Tor schießen musste.

Kersten mit dem Ausgleich Kurz vor der Pause hatte erneut Berntsen die Chance, die SGE in Führung zu bringen, und ein Freistoß von TuS-Spieler Tom-Luka Wanders klatschte an den Pfosten. Nach dem Wiederanpfiff kam der Gast stärker aus der Kabine zurück, war spielerisch überlegen und diktierte das Geschehen. Nicht von ungefähr ging der TuS in Führung. Nach einem Fehler der SGE, nutzte dies Wanders (57.) mit einem unhaltbaren Schuss unter die Latte aus und erzielte das 2:1.