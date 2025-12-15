SGE Bedburg-Hau erlebt ein Spiel der geschenkten Tore

In Hälfte zwei nahm die Partie Fahrt auf. Und die SGE verteilte das nächste Präsent, denn nach einer Flanke von rechts konnte van den Brock ungehindert zum 0:2 einköpfen (52.). Doch die Borussia revanchierte sich direkt im Gegenzug. Theo Panke (54.) nutzte einen gravierenden Fehler der Gäste aus und verkürzte eiskalt auf 1:2.

Die Hausherren traten nun aktiver und aggressiver auf. Julian Diedenhofen und Henrik Schümmer scheiterten am Gäste-Torhüter Janek Keusemann, ehe Diedenhofen mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern den verdienten Ausgleich erzielte (66.). Die Borussen wurden in der Defensive immer anfälliger und schenkten den nächsten Treffer her, als erneut Panke (78.) einen krassen Fehler der Gäste ausnutzte und zur 3:2-Führung einnetzte. Kurze Zeit später hätte Tim Helmus für eine Vorentscheidung sorgen können. Aber er zögerte zu lange – Keusemann konnte klären.

„In Hälfte eins waren wir nicht mutig genug“