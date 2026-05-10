SGE Bedburg-Hau denkt nicht ans Aufgeben

Sportlich hat die SGE Bedburg-Hau am Freitag überzeugt. – Foto: David Zimmer

Die SGE Bedburg-Hau wird ihre Fußballmannschaften nach dem Saisonende zurückziehen und neu strukturieren. Das gab der Vorstand – wie berichtet – am Freitag bekannt. Umso erstaunlicher ist das weiter hohe Engagement der Betroffenen. Die Erste Mannschaft feierte in der Bezirksliga einen verdienten 3:0 (0:0)-Heimsieg gegen den ersatzgeschwächten Landesliga-Absteiger Sportfreunde Lowick.

Kurz nach dem Spielbeginn hatte Lowicks Florian Wiegrink eine große Tormöglichkeit, schoss aber neben das Tor. Danach entwickelte sich die Begegnung ohne weitere nennenswerte Torchancen auf beiden Seiten. Die Gäste hatten zwar mehr Ballbesitz und Spielkontrolle, was sie aber nicht nutzen konnten. In der 28. Minute hatte der Lowicker Elija Cürsgen die nächste Chance zur Gästeführung, der Ball flog jedoch über den Kasten von SGE-Torhüter Jendrik-Jan Maas.

„Man muss vor den Spielern den Hut ziehen“, lobte auch SGE-Fan Andreas Hermanns die Spieler der SGE Bedburg-Hau für ihren Charakter und Einsatz in den vergangenen Partien.

Pohle trifft zur Führung: SGE Bedburg-Hau dreht die Partie in der zweiten Halbzeit

Zum zweiten Durchgang kamen die Sportfreunde Lowick druckvoll ins Spiel zurück. Sie waren wacher und aktiver in der ersten Viertelstunde. Aber die SGE Bedburg-Hau erzielte die 1:0-Führung fast aus dem Nichts, als Niclas Pohle (59.) schön freigespielt wurdeund den Ball in der langen Ecke versenkte.

Fortan blieb die SGE am Drücker und diktierte das Spielgeschehen. Folgerichtig fiel das 2:0. Fabian Berntsen (76.) hatte per Kopf eine maßgeschneiderte Hereingabe von Tim Helmus zur Vorentscheidung verwertet. Der eingewechselte SGE-Torjäger Falko Kersten hätte schon auf 3:0 stellen können, scheiterte jedoch am Lowicker Keeper Joshua Wüpping.

Diedenhofen krönt den Erfolg mit Traumtor: SGE Bedburg-Hau gewinnt mit 3:0

Den endgültigen Deckel auf die Partie machte Julian Diedenhofen (84.) mit einem Traumtor aus etwa 20 Metern in den Winkel. So blieb es bei einem verdienten SGE-Heimsieg. Bedburg-Hau hat nun 37 Zähler auf dem Konto.

„Im ersten Abschnitt hatten wir keinen richtigen Zugriff auf das Spiel. In der Pause haben wir taktisch etwas umgestellt, wurden auch aggressiver und haben uns Torchancen erspielt. Das war eine gute Leistung meiner Mannschaft. Der Sieg ist verdient“, sagte SGE-Trainer Bernard Alijaj.

SGE Bedburg-Hau: Maas – Gerard, Schümmer, Tekaat, Gorißen, Deckers, Berntsen (81. Ngesang), Diedenhofen, Helmus, Pohle (65. Kersten), Panke.