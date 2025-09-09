SGE Bedburg-Hau demonstriert Heimstärke

In heimischen Gefilden eine Macht, auswärts zu harmlos – die SGE Bedburg-Hau zeigt in der Bezirksliga weiter ihre zwei Facetten. Eine Woche nach der 1:4-Niederlage in Broekhuysen demonstrierte die Mannschaft ihre Heimstärke und schickte den Aufsteiger Westfalia Anholt mit 4:2 (1:0) zurück über den Rhein.

Während gleich nebenan die Hasselter Schützen im Einsatz waren, bekamen die rund 120 Zuschauer in den ersten 20 Minuten nur wenig geboten. Die Partie plätscherte mehr oder weniger zwischen den Strafräumen dahin, zwingende Torraumszenen gab’s nicht zu sehen. Die erste Chance des Gastgebers vergab Falko Kersten, als er das Ziel knapp verfehlte (27.).

Dann die 32. Minute: Mit einem Traumpass setzte Henrik Schümmer den einlaufenden Theo Panke in Szene, der frei vor Westfalia-Keeper Daniel Lueb die Nerven behielt und zur SGE-Führung vollendete. Kurz danach hatte Falko Kersten Pech mit einem Lattenschuss aus spitzem Winkel. Panke scheiterte wenig später aus dem Gewühl an Lueb.

Sieben Minuten nach dem Seitenwechsel schockte Filipe Oliveira Leite den Gastgeber, als er aus kurzer Distanz zum Ausgleich einnickte. Die SGE schüttelte sich und sorgte per Doppelschlag für eine kleine Vorentscheidung. Kapitän Fabian Berntsen (59.), der beste Spieler der Hausherren, traf auf Vorlage von Panke zur erneuten SGE-Führung. Martin Tekaat (61.) erhöhte nach Zuspiel von Kersten auf 3:1. Den Deckel drauf machte Kersten (78.), der nach Vorarbeit von Tim Helmus zum 4:1 vollstreckte. Das 4:2 von Pierre Weyerhorst (84.) war nur noch Ergebniskosmetik.

Nach dem Spiel war SGE-Coach Bernard Alijaj voll des Lobes über seine Mannschaft. „Ich bin sehr zufrieden damit, wie wir gespielt und gekämpft haben. Das war eine souveräne Abwehrleistung, auch das Umschaltspiel hat gut funktioniert", sagte er.

SGE Bedburg-Hau: Puff – Dittrich, Gerard, Berntsen, Diedenhofen (69. Ngesang), Deckers, Panke (69. Helmus), Kersten (89. Gorißen), Tekaat (83. van Bebber), Claaßen, Schümmer.