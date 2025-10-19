SGE Bedburg-Hau bleibt obenauf

Beide Mannschaften gingen mit einer Erfolgsserie ins Kreis-Duell der Bezirksliga. Gastgeber Kevelaerer SV hatte zuletzt sechs Spiele in Folge ungeschlagen überstanden, Gegner SGE Bedburg-Hau immerhin vier. Die Ausbeute nach neun Spieltagen: jeweils 14 Punkte. Somit sorgte die Tatsache, dass der Sieger den Sprung in die Spitzengruppe schafft, im Vorfeld für zusätzlichen Reiz.

Die Auflösung: Die Gäste nahmen mit einem 3:2 (1:0)-Erfolg die drei Punkte mit nach Hasselt und verbesserten sich auf den fünften Tabellenplatz. Nebenbei gab es auch noch ein besonderes Familienduell der Brüder Dittrich. Aufseiten der Kevelaerer sind Gian-Luca (24) und Nicholas (22) im Einsatz, für die SGE ist der 19-jährige Fabio am Ball. Die Pointe dieses Duells war, dass das Nesthäkchen den Siegtreffer für die Gäste erzielte.

Die SGE musste auf ihren gesperrten Torjäger Falko Kersten, Christoph Gorißen und Theo Gerard verzichten. Doch schon nach sechs Minuten gingen die Gäste in Führung, als Tim Helmus einen langen Ball von Henrik Schümmer überlegt zum 1:0 verwertete. „Wir haben schon in der ersten Halbzeit sehr mutig gespielt und nicht viel zugelassen“, sagte SGE-Coach Bernard Alijaj.

KSV drückt aufs Gaspedal

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Gastgeber den Druck und wurde dafür zunächst einmal auch belohnt. Nach einem langen Zuspiel aus dem Mittelfeld erzielte Maximilian Gastens in der 58. Minute den Ausgleich. Und es sollte für den Kevelaerer SV sogar noch besser kommen. Zehn Minuten später gab’s das identische Szenario: Langer Ball, wieder war Gastens zur Stelle und traf zum 2:1.

Der Kevelaerer SV war jetzt am Drücker. Doch die Gäste schüttelten sich und ergriffen wieder die Initiative. SGE-Kapitän Fabian Berntsen gelang in der 78. Minute das 2:2 – bereits sein siebter Saisontreffer. Und dann kam die besagte Szene, als der jüngste der Dittrich-Brüder mit seinem ersten Saisontor in der 85. Minute den Sieg der SGE Bedburg-Hau perfekt machte. Die Schlussphase überstanden die Gäste schadlos und haben jetzt nur noch zwei Punkte Rückstand auf Platz zwei. „In der ersten Halbzeit waren wir überlegen, nach der Pause hat der Gegner den Druck erhöht. Nach dem Rückstand waren wir wieder da und hatten den größeren Siegeswillen“, sagte Bernard Alijaj.

Kevelaerer SV: Hußmann – Hacks, Kaschubat, Tellemanns (72. Lörcks), G.-L. Dittrich (85. Hillejan), Wienhofen, Schulz, N. Dittrich, Gastens, Külcür (54. Quarta), Theysen.

SGE Bedburg-Hau: Puff - F. Dittrich, Schümmer, Tekaat, Rode, Claaßen, Berntsen (85. Haps), Diedenhofen (90. 1 van Bebber), Deckers, Panke, Helmus (69. Ngesang).