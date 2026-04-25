SGE Bedburg-Hau beendet Zusammenarbeit mit Trainerteam im Sommer

Diese Entscheidung ist ausdrücklich weder sportlich noch zwischenmenschlich
begründet. Vielmehr steht der Verein vor der Herausforderung, im Hinblick auf die
zukünftige Entwicklung des Seniorenfußballs neue finanzielle und strukturelle Wege zu
gehen. Dabei ist es der SGE ein besonderes Anliegen, bewusst neue Impulse zu setzen
und ein klares Zeichen zu geben.
Der Fußball prägt schon heute als zentrales und identitätsstiftendes Element das
Vereinsleben der SGE Bedburg-Hau und wird diese bedeutende Rolle auch in Zukunft
weiterhin ausfüllen.
Gleichzeitig möchte der Verein künftig wieder verstärkt in das Vereinsleben und seine
Mitglieder investieren. Ziel ist es, insbesondere das ehrenamtliche Engagement weiter
zu fördern. Darüber hinaus strebt die SGE Bedburg-Hau eine intensivere
Zusammenarbeit mit umliegenden Vereinen an, um Synergien zu nutzen und das
Vereinsleben in der Region gemeinsam weiterzuentwickeln.
Der Vorstand bedankt sich ausdrücklich beim gesamten Trainerteam für die geleistete
Arbeit, das große Engagement sowie die langjährige Treue zum Verein. Die
Zusammenarbeit war stets von Vertrauen, Einsatzbereitschaft und gegenseitigem
Respekt geprägt.
„Wir sind dem Trainerteam sehr dankbar für ihren Einsatz für die SGE. Sie haben
maßgeblich zur sportlichen Entwicklung beigetragen und werden bei uns jederzeit gern
gesehene Gäste auf unserer Sportanlage sein“, so der Vorstand.
Der Spielbetrieb wird wie gewohnt fortgesetzt. Parallel dazu wird der Verein die
anstehenden Veränderungen aktiv angehen und die neue Ausrichtung konsequent
vorantreiben. Dabei stehen vornehmlich eine klare strategische Weiterentwicklung, die
Stärkung der internen Strukturen sowie eine nachhaltige Planung im Fokus. Ziel ist es,
den Verein sowohl sportlich als auch organisatorisch zukunftssicher aufzustellen und
neue Impulse zu setzen. Durch eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten sollen die
kommenden Schritte transparent gestaltet und gemeinsam erfolgreich umgesetzt
werden.