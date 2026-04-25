SGE Bedburg-Hau beendet Zusammenarbeit mit Trainerteam im Sommer Die Sportgemeinschaft Eintracht Bedburg-Hau 05 e.V. richtet ihren sportlichen Fokus neu aus. Im Zuge dieser strategischen Neuausrichtung hat der Vorstand gemeinsam mit dem Trainerteam der Ersten Mannschaft entschieden, die Zusammenarbeit nach Abschluss der laufenden Saison einvernehmlich zu beenden. von SGE Bedburg-Hau · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Bernard Alijaj (li.) und Sebastian van Brakel werden in der kommenden Saison nicht das Trainerteam der SGE Bedburg-Hau stellen. – Foto: Spielerprofil

Diese Entscheidung ist ausdrücklich weder sportlich noch zwischenmenschlich

begründet. Vielmehr steht der Verein vor der Herausforderung, im Hinblick auf die

zukünftige Entwicklung des Seniorenfußballs neue finanzielle und strukturelle Wege zu

gehen. Dabei ist es der SGE ein besonderes Anliegen, bewusst neue Impulse zu setzen

und ein klares Zeichen zu geben.



"Intensivere Zusammenarbeit mit umliegenden Vereinen"







Der Fußball prägt schon heute als zentrales und identitätsstiftendes Element das

Vereinsleben der SGE Bedburg-Hau und wird diese bedeutende Rolle auch in Zukunft

weiterhin ausfüllen.

Gleichzeitig möchte der Verein künftig wieder verstärkt in das Vereinsleben und seine

Mitglieder investieren. Ziel ist es, insbesondere das ehrenamtliche Engagement weiter

zu fördern. Darüber hinaus strebt die SGE Bedburg-Hau eine intensivere

Zusammenarbeit mit umliegenden Vereinen an, um Synergien zu nutzen und das

Vereinsleben in der Region gemeinsam weiterzuentwickeln.